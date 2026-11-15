i Michael Gregoritsch GEPA pictures "Niemandem Plattform geben" Brandrede! Warum Gregoritsch nach ÖFB-Sieg sauer war Michael Gregoritsch platzt nach Österreichs Sieg gegen Irland der Kragen! Der ÖFB-Stürmer nimmt Alexander Schlager gegen seine Kritiker in Schutz. Von Sport Heute 15.11.2026, 09:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Ansage von Michael Gregoritsch! Nach dem 1:0-Sieg Österreichs gegen Irland in der Nations League rechnet der ÖFB-Stürmer mit den Kritikern von Torhüter Alexander Schlager ab. Der 30-Jährige hatte mit einer Glanzleistung maßgeblichen Anteil am Aufstieg in Liga A. Trotzdem sieht sich der Schlussmann immer wieder mit Kritik konfrontiert. Für Gregoritsch ist das nicht nachvollziehbar.

"Ich will niemandem eine Plattform geben, aber es gibt einige, die schießen ganz schön gegen Alex", ärgert sich Gregoritsch im ORF-Interview.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders Kommentare im Internet stoßen dem Augsburg-Legionär sauer auf. Er kündigt sogar an, die Angelegenheit mit persönlichen Nachrichten an die Kritiker klären zu wollen. "Das ist mir ein Anliegen", stellt der Angreifer klar.

Schlager hatte gegen die Iren gleich sieben Paraden gezeigt. Besonders spektakulär war seine Rettungstat in der 87. Minute, als er einen Abschluss von Chiedozie Ogbene aus kurzer Distanz entschärfte und damit den Sieg festhielt.

Dabei fehlt dem ÖFB-Keeper bei Werder Bremen derzeit die Spielpraxis. Seit seinem Wechsel im Sommer absolvierte er auf Klubebene lediglich eine Partie im DFB-Cup.

Für seine Teamkollegen ist das kein Problem. "Er hat überragend gespielt", schwärmt Verteidiger Kevin Danso. Auch Teamchef Ralf Rangnick lobt seinen Schlussmann: "Heute hatte er mindestens drei oder vier richtig gute Saves." Erstmals seit acht Länderspielen blieb Österreich damit wieder ohne Gegentor. Gregoritsch selbst spricht von einem hart erkämpften Erfolg: "Wir haben den Sieg heute erzwungen."

Besonders emotional wird Gregoritsch, als er über seine persönliche Beziehung zu Schlager spricht. "Er ist so ein wichtiger Teil der Mannschaft und so wichtig auf dem Platz", betont der Stürmer. "Er ist einer meiner engsten Freunde."

Dass Schlager trotz aller Kritik eine solche Leistung abliefere, sei für ihn wunderschön, aber keine Überraschung. Seine Botschaft an die Zweifler ist damit eindeutig.