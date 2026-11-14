i Das ÖFB_team im Einsatz gegen Irland. GEPA pictures Abstimmung läuft Bewerte die Leistung des ÖFB-Teams gegen Irland Österreich kann sich mit 1:0 gegen Irland durchsetzen. Jetzt sind die "Heute"-Leser an der Reihe und können die Leistung des ÖFB-Teams beurteilen. Von Sport Heute 14.11.2026, 23:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich jubelt über den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League! Dank eines Treffers von Sasa Kalajdzic setzte sich das ÖFB-Team mit 1:0 gegen Irland durch und sicherte sich damit vorzeitig den Gruppensieg.

In der kommenden Nations-League-Saison warten somit Europas Topnationen auf die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Wie haben sich die ÖFB-Stars geschlagen? Bewerte jetzt ihre Leistungen!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bewertung findet nach dem Schulnotensystem statt und lässt die "Heute"-Leser über die Leistung der Rangnick-Mannschaft urteilen. Zur Wahl stehen alle Spieler bis auf David Affengruber, der zu kurz eingesetzt wurde.

Am kommenden Dienstag trifft Österreich im ungarischen Debrecen auf Israel. Aufgrund des heutigen Sieges geht es in dieser Partie sportlich um relativ wenig.