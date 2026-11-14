i Ralf Rangnick. GEPA pictures Sieg gegen Irland Teamchef Rangnick kritisch: "Waren zu hibbelig" Österreich kann sich mit 1:0 gegen Irland durchsetzen. Trotzdem sieht Teamchef Ralf Rangnick Verbesserungspotenzial im Spiel des ÖFB-Teams. Von Sport Heute 14.11.2026, 22:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein harter Kampf auf der Linzer Gugl wurde aus österreichischer Sicht am Ende belohnt.

Das ÖFB-Team feiert nach einem Treffer von Sasa Kalajdzic in der 78. Minute gegen Irland einen umkämpften, aber am Ende verdienten 1:0-Sieg und kann den vorzeitigen Aufstieg in die Nations-League-Gruppe A fixieren. Nach dem Spiel zeigt sich Teamchef Ralf Rangnick im Gespräch mit dem ORF erleichtert.

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Über das Spiel sagt er: "Die erste Viertelstunde war richtig gut, dann haben wir den Faden verloren. Die zweite Halbzeit war ähnlich, wir hatten einige Chancen, in Führung zu gehen. Endlich wieder ein Spiel ohne Gegentor. Wenn man bedenkt, wer heute alles gefehlt hat, muss man sagen: Hut ab vor der Mannschaft und dem, was sie heute geleistet hat."

Trotzdem sieht der Deutsche Verbesserungspotenzial im Spiel des ÖFB-Teams: "Nach Balleroberungen waren wir zu hibbelig und zu nervös. Wir haben viele Bälle verloren, die wir besser nicht hätten verlieren sollen. Mit der Hereinnahme von Sasa Kalajdzic kam zusätzliche Qualität herein."

Am Dienstag geht es gegen Israel, ein Spiel, in dem es aus österreichischer Sicht um nicht mehr viel geht. Aus diesem Grund wird Rangnick rotieren, wie er sagt: "Wir werden andere Spieler sehen. Es gibt genug Jungs, die ich heute gerne gesehen hätte."