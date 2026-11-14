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Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic.
Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic.
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Nations-League-Aufstieg fix

Sieg gegen Irland! Kalajdzic lässt Österreich jubeln

Österreich kann sich im Nations-League-Duell dank eines Treffers von Sasa Kalajdzic gegen Irland mit 1:0 durchsetzen.
Von Sport Heute
14.11.2026, 22:36
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Harter Kampf in Linz wird am Ende belohnt!

Österreich jubelt über den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League! Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick setzte sich am Samstagabend vor ausverkauftem Haus in Linz mit 1:0 gegen Irland durch. Matchwinner war Sasa Kalajdzic, der in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte. Damit steht der Gruppensieg bereits vor dem letzten Spieltag fest.

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Dabei erwischte Österreich einen vielversprechenden Start, verlor nach einer mutigen Anfangsphase allerdings zunehmend den Zugriff auf die Partie. Die Iren kamen zu einigen gefährlichen Möglichkeiten. Auf der Gegenseite vergab LASK-Profi Christoph Lang die beste österreichische Chance vor der Pause.

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Nach dem Seitenwechsel übernahm die Rangnick-Elf wieder mehr Kontrolle. Besonders Christoph Baumgartner sorgte immer wieder für Gefahr in der Offensive. Doch entweder fehlte den Österreichern die nötige Präzision im Abschluss oder Irlands Schlussmann Caoimhin Kelleher war zur Stelle.

In der 78. Minute folgte schließlich die Erlösung. Nach einem Eckball kam Michael Gregoritsch am zweiten Pfosten zum Kopfball. Der eingewechselte Sasa Kalajdzic stand goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Der Treffer zum 1:0 ließ die ausverkaufte Linzer Gugl jubeln.

Mit dem knappen Heimsieg sicherte sich Österreich vorzeitig den Gruppensieg und damit den Aufstieg in Liga A. Dort warten in der kommenden Nations-League-Saison die europäischen Topnationen auf das ÖFB-Team.

    Neben dem Aufstieg durfte sich die Rangnick-Elf auch über eine beeindruckende Serie freuen: Österreich ist mittlerweile seit 17 Heimspielen in Folge ungeschlagen.

    red, Akt. 14.11.2026, 23:21, 14.11.2026, 22:36
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