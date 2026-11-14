i Josef Pröll. GEPA pictures Abschiedsspiel für Arnautovic? ÖFB-Boss Pröll verkündet Sportdirektor-Entscheidung Österreich kann sich mit 1:0 gegen Irland durchsetzen im Nachhinein des Spiels freut sich ÖFB-Chef Josef Pröll über den Sieg. Von Sport Heute 14.11.2026, 23:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich kann sich mit 1:0 gegen Irland durchsetzen. Nach dem Spiel freut sich ÖFB-Chef Josef Pröll über den Sieg und zusätzliche Einnahmen.

Österreich siegt mit 1:0 gegen Irland und kann den Aufstieg in Gruppe A der Nations League fixieren. Das freut auch den ÖFB-Vorstandsvorsitzenden Josef Pröll. Dieser spricht nach dem Spiel nicht nur über den Sieg, sondern auch über andere Themen, die den ÖFB betreffen.

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Angesprochen auf den Sieg und den damit verbundenen Aufstieg sagt Pröll im Gespräch mit Rainer Pariasek: "Es zahlt sich auch für uns aus. Wir reden von zwei Millionen Euro netto plus für die kommenden zwei Jahre. Bin stolz darauf, was da gelungen ist."

Beim ÖFB wird ein Sportdirektor gesucht. Auch dazu äußert sich Pröll und kündigt eine zeitnahe Entscheidung an: "Es haben sich knapp 30 Personen beworben. Ich habe bis jetzt noch nicht in die Liste reingeschaut. Ende November soll die Entscheidung fallen oder zumindest bis Ende des Jahres. Wir wollen es ordentlich machen, wie es in der Wirtschaft üblich ist."

Auch über den bei der WM zurückgetretenen Rekordspieler Marko Arnautovic wurde gesprochen. Dieser wird aller Voraussicht nach im kommenden Jahr sein Abschiedsspiel bekommen: "Definitiv glaube ich schon, dass das auf der Agenda steht. Er hat Unglaubliches für den österreichischen Fußball geleistet, und wir werden uns die Zeit dann nehmen, in einem Rahmen, der heißt 2027 und Qualifikation für die Europameisterschaft."