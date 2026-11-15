"Danke, Kapitän" – Portugal feiert Superstar Ronaldo

Große Emotionen in Portugal! Beim Nations-League-Duell gegen Dänemark am Samstagabend stand ein Mann im Mittelpunkt, der gar nicht mehr auf dem Platz steht: Cristiano Ronaldo. Seine ehemaligen Teamkollegen und die Fans sorgten für eine besondere Hommage an den zurückgetretenen Superstar.
Als Zeichen der Wertschätzung liefen sämtliche portugiesischen Nationalspieler mit der legendären Rückennummer 7 auf. Damit würdigte die Mannschaft ihren langjährigen Kapitän, der über viele Jahre das Gesicht des portugiesischen Fußballs geprägt hatte.
Auch die Fans beteiligten sich an der emotionalen Verabschiedung. In der siebenten Spielminute hallten lautstarke Ronaldo-Sprechchöre durch das Stadion. Auf den Anzeigetafeln erschien die Botschaft "Obrigado, Capitão" – auf Deutsch: "Danke, Kapitän".
Mit der besonderen Aktion setzte Portugal seinem ehemaligen Superstar ein weiteres Denkmal. Auch nach seinem Rücktritt bleibt Ronaldo für die Nationalmannschaft eine prägende Figur.