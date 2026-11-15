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Cristiano Ronaldo wird geehrt.
Cristiano Ronaldo wird geehrt.
APA-Images / AFP / MIGUEL RIOPA
Alle tragen die 7

"Danke, Kapitän" – Portugal feiert Superstar Ronaldo

Beim Nations-League-Duell gegen Dänemark am Samstagabend stand ein Mann im Mittelpunkt, der gar nicht mehr auf dem Platz steht: Cristiano Ronaldo.
Von Sport Heute
15.11.2026, 06:00
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Große Emotionen in Portugal! Beim Nations-League-Duell gegen Dänemark am Samstagabend stand ein Mann im Mittelpunkt, der gar nicht mehr auf dem Platz steht: Cristiano Ronaldo. Seine ehemaligen Teamkollegen und die Fans sorgten für eine besondere Hommage an den zurückgetretenen Superstar.

Als Zeichen der Wertschätzung liefen sämtliche portugiesischen Nationalspieler mit der legendären Rückennummer 7 auf. Damit würdigte die Mannschaft ihren langjährigen Kapitän, der über viele Jahre das Gesicht des portugiesischen Fußballs geprägt hatte.

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Auch die Fans beteiligten sich an der emotionalen Verabschiedung. In der siebenten Spielminute hallten lautstarke Ronaldo-Sprechchöre durch das Stadion. Auf den Anzeigetafeln erschien die Botschaft "Obrigado, Capitão" – auf Deutsch: "Danke, Kapitän".

    Mit der besonderen Aktion setzte Portugal seinem ehemaligen Superstar ein weiteres Denkmal. Auch nach seinem Rücktritt bleibt Ronaldo für die Nationalmannschaft eine prägende Figur.

    red, 15.11.2026, 06:00
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