i Cristiano Ronaldo wird geehrt. APA-Images / AFP / MIGUEL RIOPA Alle tragen die 7 "Danke, Kapitän" – Portugal feiert Superstar Ronaldo Beim Nations-League-Duell gegen Dänemark am Samstagabend stand ein Mann im Mittelpunkt, der gar nicht mehr auf dem Platz steht: Cristiano Ronaldo. Von Sport Heute 15.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Emotionen in Portugal! Beim Nations-League-Duell gegen Dänemark am Samstagabend stand ein Mann im Mittelpunkt, der gar nicht mehr auf dem Platz steht: Cristiano Ronaldo. Seine ehemaligen Teamkollegen und die Fans sorgten für eine besondere Hommage an den zurückgetretenen Superstar.

Als Zeichen der Wertschätzung liefen sämtliche portugiesischen Nationalspieler mit der legendären Rückennummer 7 auf. Damit würdigte die Mannschaft ihren langjährigen Kapitän, der über viele Jahre das Gesicht des portugiesischen Fußballs geprägt hatte.

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Auch die Fans beteiligten sich an der emotionalen Verabschiedung. In der siebenten Spielminute hallten lautstarke Ronaldo-Sprechchöre durch das Stadion. Auf den Anzeigetafeln erschien die Botschaft "Obrigado, Capitão" – auf Deutsch: "Danke, Kapitän".

Mit der besonderen Aktion setzte Portugal seinem ehemaligen Superstar ein weiteres Denkmal. Auch nach seinem Rücktritt bleibt Ronaldo für die Nationalmannschaft eine prägende Figur.