i Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic. GEPA pictures Wie bei Algerien Drama Kalajdzic mit WM-Deja-vu: "Schon wieder Gregoritsch" Sasa Kalajdzic ist der entscheidende Held beim ÖFB. Er erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg gegen Irland. Von Sport Heute 15.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie schon beim dramatischen 3:3 gegen Algerien bei der WM 2026 hieß es auch diesmal: Vorlage Gregoritsch, Tor Kalajdzic. Beim 1:0-Sieg gegen Irland in der Nations League war es zwar nicht ganz so dramatisch, aber es hat sich wieder gezeigt, wie wichtig Kalajdzic für das ÖFB-Team ist.

Durch den Treffer und den darauffolgenden Sieg kann Österreich den Aufstieg in Gruppe A der Nations League fixieren. Der Siegtorschütze Kalajdzic ist nach dem Spiel überglücklich über den Sieg.

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Angesprochen auf das WM-Déjà-vu sagte er: "Das Erste, was ich mir beim Jubeln gedacht habe: Schon wieder Gregoritsch. Nicht so dramatisch wie damals, aber jedenfalls schön. War ein hartes Spiel. Irland ist ein gutes Team. Gratulation an uns, jetzt können wir feiern."

Abschließend sagt der LASK-Star: "Kein Gegentor war wichtig. Standards haben wir gut verteidigt. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan. Am Ende des Tages haben wir aufgrund der Chancen verdient gewonnen."