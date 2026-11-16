i Felix Neureuther übt Kritik. GEPA "Eine Katastrophe" Ski-Legende Neureuther watscht Schweizer ab Für Ski-Österreich setzte es in Levi ein Debakel, dem Schweizer Ramon Zenhäusern erging es nicht besser. Der Routinier musste Kritik einstecken. Von Sport Heute 16.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Ski-Herren erlebten beim Slalom in Levi (Fin) eine herbe Enttäuschung. Lediglich Johannes Strolz kam in die Wertung – und belegte den 22. und letzten Platz.

Besser machten es die Schweizer. Loic Meillard fuhr als Dritter auf das Podest, Tanguy Nef wurde Zwölfter, Daniel Yule 16. Einen prominenten Namen vermisste man in der Ergebnisliste: Ramon Zenhäusern. Der Routinier verpasste als 49. die Qualifikation für den zweiten Lauf.

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Felix Neureuther, Ski-Experte bei der ARD, fand danach harte Worte. "Ich habe bei Ramons Fahrt zwei ordentliche Schwünge gesehen. Der Rest seiner Darbietung war eine Katastrophe", zitierte der "Blick" den Deutschen Ex-Athleten.

Zenhäusern war heuer aus dem Kader von Swiss-Ski geflogen. Nach seiner Ausmusterung hatte er sich größtenteils unter der Regie seines Vaters Peter auf den Winter vorbereitet.

Der Senior nahm seinen Sohn nach dem Ausscheiden in Schutz und verwies auf die speziellen Verhältnisse in Levi: "Ramon ist seit jeher nur dann richtig gut, wenn er im Vorfeld eine Aufgabe richtig gut üben kann. Diesen Levi-Slalom konnte er nicht richtig gut üben, weil die Bedingungen an keinem anderen Ski-Ort so sind wie hier."