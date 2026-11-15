i Marcel Hirscher nimmt sich Zeit. Andreas Putz / Red Bull Content Pool Verzicht auf Wildcard Ski-Paukenschlag! Hirscher auch in Gurgl nicht dabei Marcel Hirscher schiebt seinen Saisonstart auf. Der Ski-Gigant wird auch in Gurgl nicht an den Start gehen, trainiert aber weiter für sein Comeback. Von Sport Heute 15.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wann kehrt Marcel Hirscher in den Weltcup zurück? Diese Frage beschäftigt seit vielen Wochen Fans, Kollegen und Experten. Niederländische Medien gingen zuletzt davon aus, dass der 37-Jährige beim Slalom in Gurgl am kommenden Sonntag (10.30 bzw. 13.30 Uhr) sein Comeback feiert. Aber: Daraus wird nichts.

Hirscher verzichtete auf eine Wildcard wie davor schon in Sölden und wird sich laut Management nach ORF-Nachfrage weiterhin intensiv aufs Training konzentrieren.

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Vom internationalen Skiverband (FIS) erhält der Salzburger pro Disziplin (Slalom und Riesentorlauf) seit dieser Saison nur mehr vier Wildcards. Bei einer Platzierung in den Top 30 würde die gelöste Wildcard allerdings erhalten bleiben.

Hirscher selbst meldete sich noch nicht zu Wort, wann er wieder um Punkte fahren werde.