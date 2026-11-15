i Marko Pfeifer GEPA pictures Schlechtester Slalom seit 2006 ÖSV-Chefcoach nach Debakel: "Vom Rest war das zu wenig" Die ÖSV-Herren kassierten in Levi eine Slalom-Watsche. Im Finale setzte es vier Ausfälle und einen letzten Platz. Jetzt spricht der Chefcoach. Von Sport Heute 15.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joshua Sturm ließ Österreichs Ski-Fans von einer Stockerl-Sensation träumen. Der Pitztaler war am Sonntag in Levi mit der hohen Startnummer 27 auf den dritten Rang gefahren. Im zweiten Durchgang baute der 25-Jährige seinen Vorsprung sogar aus. Dann der Schock: Ausfall auf dem Weg zum Podestplatz.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Damit war klar: Der ÖSV schlitterte in Finnland in ein heftiges Debakel. Vor Sturm waren bereits Michael Matt, Fabio Gstrein und Simon Rueland in der Entscheidung ausgeschieden. Johannes Strolz belegte nach einem fehlerbehafteten Lauf nur den 22. und damit letzten Platz.

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Österreich erlebte den schlechtesten Slalom seit 20 Jahren – in Alta Badia hatte es 2006 einen "Nuller" gegeben, ohne ÖSV-Läufer in den Punkten.

ÖSV-Herrenchefcoach Marko Pfeifer sagte: "Es war ein harter Tag für unsere Slalommannschaft. Das schmerzt schon sehr. Joshua Sturm hat seinen Vorsprung ausgebaut, der Ausfall tut schon weh. Er ist über den Sommer zu einem Topfahrer gereift."

Pfeifer knallhart: "Vom Rest war das im ersten Durchgang schon zu wenig. Mit den Ausfällen geht es dann im Slalom schnell, dann steht man so da."

Der Kärntner ging ins Detail: "Auch in den letzten Jahren haben wir uns in Levi schwergetan. Darum haben wir mit den Bedingungen im Training eigentlich alles abgedeckt. Im ersten Durchgang muss man in Levi immer richtig Gas geben. Da war mir ein bisschen zu wenig Dynamik dahinter. Im zweiten Durchgang hat das dann besser ausgeschaut. Das müssen wir in Gurgl sicher besser machen."

Pfeifers Appell: "Man muss schon ruhig bleiben. Man sieht es auch bei anderen Nationen: Man muss all-in gehen. Heute hat es uns dann leider kompakt erwischt. Man muss jetzt Ruhe bewahren. Es wär jetzt falsch, auf alles hinzuhauen."

"Der Manu (Feller, Anm.) ist unser Einserpilot. Aber daran muss man arbeiten, dass Leute nachkommen. Beim Joshua Sturm ist ein Podium nur eine Frage der Zeit. Wir müssen ruhig bleiben, weiterarbeiten. Das Ziel muss natürlich sein, dass man da um Podium und Sieg mitfahren kann."

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