i Joshua Sturm GEPA pictures Blamables Ergebnis Levi-Slalom endet für ÖSV-Herren in Katastrophe Joshua Sturm scheidet auf dem Weg zu einem Stockerlplatz aus. Damit müssen die ÖSV-Herren beim Levi-Slalom eine heftige Watschn einstecken. Von Sport Heute 15.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Niederlage für Österreichs Slalom-Asse!

In Abwesenheit der großen Superstars Manuel Feller (angeschlagen) und Marco Schwarz (strich Slaloms aus seinem Programm) setzte es am Sonntag im finnischen Levi ein herbes Debakel.

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Überraschungsmann Joshua Sturm stürzte nach dem starken, dritten Halbzeit-Rang auf dem Weg zum möglichen Stockerl. Somit standen am Ende vier Stürze und der 22. und somit letzte Platz von Johannes Strolz im zweiten Durchgang zu Buche.

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Lucas Pinheiro Braathen (Bra) siegte vor dem Franzosen Clement Noel (+0,56 Sekunden) und dem Schweizer Loic Meillard (+0,73).

Braathen: "Ich bin so glücklich. Vor einem Jahr habe ich hier den ersten Sieg von einem Brasilianer feiern. Ich bin richtig stolz, dass ich hier noch einmal gewinnen konnte. Mein Ziel ist immer, dass ich glücklich fahren kann. Auf dieses Element meiner Performance bin ich heute richtig stolz."

ÖSV-Hoffnungsschimmer Sturm

Sturm lag dabei bis zur allerletzten Zwischenzeit noch auf Kurs in Richtung Podium, stürzte dann in der Entscheidung ebenso wie seine Kollegen Fabio Gstrein, Simon Rueland und Michael Matt.

In Durchgang eins hatte der 25-jährige Pitztaler als einziger Österreicher mit den Besten mithalten können – und das mit der hohen Startnummer 27. Sturm haderte: "Eigentlich habe ich genau das gemacht, was ich mir oben vorgenommen hatte. In den ersten Toren im Steilhang habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Dann bin ich ein bisschen direkt geworden, habe versucht zu korrigieren und bin zu früh abgebogen."

Sturm weiter: "Ich kann mir heute wenig vorwerfen. Ich habe bewiesen, dass mein Skifahren zu den Besten gehört. Ich brauche da jetzt nicht nachtrauern. Nächste Woche ist das nächste Rennen, wo ich mich beweisen kann."

Die Slalom-Herren gastieren am 22. November beim Heimrennen in Gurgl.