i Zwangspause für Tommaso Sala GEPA pictures "Nächste Woche Operation" Kein Sturz, aber Ski-Ass fällt komplette Saison aus Ein Stich im Knie beendete die Weltcup-Saison von Tommaso Sala. Der Italiener, der in Gurgl trainierte, muss operiert werden. Von Sport Heute 15.11.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es traurige Gewissheit! Der Italiener Tommaso Sala wird heuer kein Weltcup-Rennen bestreiten. Der Slalom-Spezialist erlitt bereits vor einigen Tagen beim Training in Gurgl eine Knieverletzung – ohne zu stürzen. Auf Instagram bestätigte der 31-Jährige nun sein Aus.

"Ich hätte so gerne losgelegt – ich war voller Vorfreude und hochmotiviert. Doch mein rechtes Knie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist im Training kaputtgegangen", schreibt Sala. Eine exakte Diagnose gibt er nicht bekannt, zwischen den Zeilen lässt sich ein Kreuzbandriss erahnen. Diese Verletzung hatte er bereits 2024.

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"Es fühlt sich an wie ein Deja-vu. Ich muss die gesamte Saison aussetzen – was ich sehr bedauere, denn wir haben großartige Arbeit geleistet, die ich nun leider nicht im Wettkampf zeigen kann. Aber so ist das Leben und ich akzeptiere es. Nächste Woche wird es eine Operation geben."

Im vergangenen Olympiawinter kämpfte sich der Italiener zurück. Als Siebenter in Val d’Isere gelang ihm ein Top-10-Ergebnis im Weltcup. Bei den Olympischen Spielen belegte er gemeinsam mit Abfahrer Dominik Paris den geteilten fünften Platz in der Team-Kombination.

In Abwesenheit von Sala ging der erste Saisonslalom in Levi (Fin) an Lucas Pinheiro Braaten. Nach seinem Erfolg im Riesentorlauf von Sölden hat der Brasilianer seinen insgesamt zehnten Weltcup-Sieg gefeiert. Zudem gewann er als erster Fahrer in Levi zum zweiten Mal hintereinander.

Der Franzose Clement Noel (+0,56) belegte vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,73) den zweiten Platz. Die Österreicher schlitterten in ein Debakel – nur Johannes Strolz schien als 22. mit 3,33 Sekunden Rückstand im Ergebnis auf.