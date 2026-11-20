i Modernes Solarium mit UV-Licht im Schönheitssalon. pixabay.com Neue Leitlinie Krebsforscher wollen Solarien komplett verbieten lassen Sonnenstudios sind seit Jahren umstritten. Jetzt fordern führende Experten ein komplettes Verbot von Solarien als Verbraucherprodukte. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gebräunte Haut gilt bei vielen Menschen noch immer als schön. Besonders im Winter greifen viele Menschen auf Solarien zurück, um sich einen sommerlichen Teint zu holen. Doch die künstliche UV-Strahlung hat ihren Preis: Sie erhöht das Risiko für Hautkrebs deutlich.

Führende Krebsforscher fordern jetzt ein komplettes Verbot von Solarien für Verbraucher. Das geht aus der neuen S3-Leitlinie zur Prävention von Hautkrebs hervor, die von der Deutschen Krebsgesellschaft veröffentlicht wurde.

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Wie der "Spiegel" berichtet, empfehlen die Experten, den Verkauf und den kommerziellen Betrieb von Solarien künftig nicht mehr zu gestatten. Nur noch medizintechnisch geprüfte Geräte sollten zugelassen werden. Ein Verbot gelte als zentrale Stellschraube der Hautkrebsprävention.

Besonders für Junge gefährlich

Der Zusammenhang zwischen UV-Strahlung und der Entstehung von Hautkrebs sei nationaler und internationaler Konsens, heißt es in der Leitlinie. Das Risiko steigt dabei mit der Häufigkeit der Besuche – und je jünger die Nutzer bei Beginn der Solariennutzung sind, desto gefährlicher ist es.

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Für unter 18-Jährige ist die Nutzung von Solarien zwar bereits verboten. Doch diesen Schutz sehen die Experten als nicht ausreichend an. Eine gesundheitlich unbedenkliche UV-Dosis lasse sich für Solarien schlicht nicht definieren.

54 Fachgesellschaften beteiligt

S3-Leitlinien sind zwar nicht rechtlich bindend, haben aber großes Gewicht in der Medizin. Sie gelten als die wichtigste Form medizinischer Leitlinien in Deutschland. An der aktuellen Empfehlung waren 54 Fachgesellschaften beteiligt, finanziert wurde sie von der Deutschen Krebshilfe.

Die Botschaft ist klar: Eine reine Verhaltensempfehlung, Solarien zu meiden, reiche aus Public-Health-Sicht nicht aus. Es brauche politische Regulierungen, um die Bevölkerung vor dem Hautkrebsrisiko zu schützen.