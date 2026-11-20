i Die Frau, ihr Mann und eine Mitbewohnerin wurden festgenommen. iStock Sie log Ärzte an Kind (2) wegen von Mutter erfundener Krankheit operiert Schwere Vorwürfe gegen eine Mutter in den USA: Es geht um Kindesvernachlässigung mit Gefährdung einer Körperverletzung. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fall aus dem US-Bundesstaat West Virginia sorgt für Entsetzen: Eine 29-jährige Mutter soll medizinische Angaben über ihr zweijähriges Kind bewusst falsch dargestellt haben. Die Folge könnte eine schmerzhafte und unnötige Operation gewesen sein.

Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, wurde Emilee Guzman am Mittwoch vom Sheriff’s Office des Monongalia County festgenommen. Ebenfalls in Gewahrsam genommen wurden ihr 47-jähriger Ehemann Milton Alexander Guzman Cisneros und die 32-jährige Mitbewohnerin Caitlin Jean Meredith. Ihnen werden jeweils zwei Fälle von Kindesvernachlässigung mit Gefährdung einer Körperverletzung vorgeworfen.

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Zahlreiche Arztbesuche

Die Ermittlungen begannen aufgrund der medizinischen Vorgeschichte des Kleinkindes und der Situation eines neunjährigen Kindes. Dabei stießen die Behörden auf eine auffällige Zahl an Arztbesuchen: Innerhalb von nur zwei Jahren soll das Zweijährige rund 175 Termine gehabt haben.

Guzman habe gegenüber Ärzten angegeben, ihr Kind leide an einer vermeidend-restriktiven Ernährungsstörung sowie an Mikrogastrie. Dabei handelt es sich um eine äußerst seltene angeborene Fehlbildung, bei der der Magen ungewöhnlich klein ist.

Wegen der beschriebenen Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme wurde dem Kind schließlich am 1. Oktober operativ eine Magensonde eingesetzt.

Mutter soll Essverhalten falsch dargestellt haben

Bei einer Befragung am 13. Oktober soll Guzman laut Strafanzeige zugegeben haben, die tatsächliche Nahrungsaufnahme ihres Kindes bewusst falsch geschildert zu haben. Sie habe damit verhindern wollen, wegen Vernachlässigung beim Kinderschutzdienst CPS gemeldet zu werden.

Zudem soll sie eingeräumt haben, dass die Operation vermutlich nicht durchgeführt worden wäre, wenn die Ärzte über die tatsächliche Ernährungssituation des Kindes Bescheid gewusst hätten.

Auch der Zustand der Wohnung spielte bei den Ermittlungen eine Rolle. Bei einer Durchsuchung fanden die Behörden laut Strafanzeigen Müll, herumliegende Lebensmittel, Kakerlaken, Fliegen und Mücken sowie getrocknete Fäkalien.

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Auch neunjähriges Kind betroffen

Neben dem Kleinkind stehen auch Vorwürfe im Zusammenhang mit dem neunjährigen Kind im Raum. Dabei geht es unter anderem um Drohungen und körperliche Bestrafung durch Guzman und Meredith.

Die Mitbewohnerin soll sogar ein Foto ihrer verletzten Hand verschickt haben. Dazu habe sie erklärt, die Verletzung sei durch wiederholtes Schlagen des Kindes entstanden.