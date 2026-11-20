i Nahe einem Kratersee geriet eine Touristengruppe in eine Elefantenherde. Für einen Schweizer endete die Attacke tödlich. iStock / Getty Images / Andrew Linscott Tragödie in Kamerun Elefanten attackieren Touristengruppe – Urlauber stirbt Eine Herde mit rund 15 Elefanten griff sechs Touristen in Kamerun an. Ein Schweizer starb, zwei weitere Reisende wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Wanderung im Mount-Cameroon-Nationalpark in Kamerun endete tödlich: Eine Elefantenherde griff eine Touristengruppe mit sechs Personen an. Ein Schweizer überlebte die Attacke nicht, zwei weitere Reisende wurden leicht verletzt, berichtet "20 Minuten". Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus und konnten dieses inzwischen wieder verlassen.

Die Gruppe war laut dem lokalen Nachrichtenportal MMI News von der Buea-Seite des Berges in Richtung Bakingili unterwegs. In der Nähe eines Kratersees trafen die sechs Touristen auf rund 15 Elefanten, darunter auch Jungtiere. Die Tiere griffen die Gruppe an.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

In Panik liefen die Reisenden auseinander. Einige versuchten, sich auf Bäumen in Sicherheit zu bringen. Der Schweizer fand offenbar nicht rechtzeitig Schutz und wurde von den Elefanten attackiert. Er erlitt dabei unter anderem schwere Schmerzen im linken Arm.

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Leichnam muss noch geborgen werden

Seine Begleiter versuchten, den verletzten Mann auf einer Trage den Berg hinunterzubringen. Er starb jedoch während des Transports. Die Bergung seines Leichnams aus dem schwer zugänglichen Gebiet gestaltet sich laut dem Bericht schwierig.

Die beiden anderen verletzten Touristen wurden im Regionalspital von Limbe behandelt und anschließend entlassen. Weitere Angaben zur Identität des Verstorbenen oder zum genauen Ablauf des Angriffs liegen bislang nicht vor.

In der Region kommt es laut MMI News immer wieder zu Konflikten zwischen Elefanten und Bewohnern der umliegenden Gemeinden. Bereits 2021 war ein Wildhüter bei einem Angriff ums Leben gekommen.