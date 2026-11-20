i US-Präsident Donald Trump setzt die Ukraine unter Druck. Reuters Einigung mit Moskau gefordert Friedensdeal bis Jänner! Trump stellt Kiew Ultimatum Heftige Ansage aus Washington! Trump setzt Kiew unter Druck: Bis Anfang Jänner soll die Ukraine einen Friedensdeal mit Russland erzielen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump drängt Kiew offenbar zu einer raschen Einigung mit Russland. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, soll die US-Regierung der Ukraine eine klare Frist gesetzt haben: Bis spätestens Anfang Jänner soll ein Friedensabkommen mit Moskau erzielt werden.

Demnach habe Washington sowohl Vertreter europäischer Staaten als auch der Ukraine darüber informiert, dass eine Vereinbarung noch vor dem Machtwechsel im US-Kongress zustande kommen soll. Anfang November hatten Trumps Republikaner bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheiten in beiden Kammern verloren. Sobald der neu gewählte Kongress im Jänner seine Arbeit aufnimmt, übernehmen die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat.

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USA drängen, Putin lässt sich Zeit

Wie unterschiedlich die Interessen der Beteiligten offenbar sind, verdeutlicht ein Zitat aus dem Bericht der "Financial Times". "Die Amerikaner haben es eilig, Putin nicht", wird eine Quelle zitiert. Ein weiterer europäischer Insider warnte demnach, dass die Ukraine zahlreiche Zugeständnisse machen müsse, um überhaupt eine Einigung erreichen zu können.

Das Weiße Haus äußerte sich laut dem Bericht auf Anfrage der Zeitung nicht zu den Informationen.

Trump: Frieden durch Dialog

Unterdessen standen auch die internationalen Beziehungen zwischen den USA, Russland und China im Mittelpunkt der Weltpolitik. Nach einem Dreiergipfel im chinesischen Shenzhen veröffentlichten die drei Staaten eine gemeinsame "Friedenserklärung". Darin betonten sie ihren Willen zu einer sicheren Energieversorgung weltweit und warnten vor den Gefahren von Atomwaffen.

Am Donnerstag bekannten sich die drei größten Atommächte laut Staatsmedien zudem zur Wahrung der strategischen Stabilität und der internationalen Sicherheit. Trump bezeichnete die Gespräche als historisch. "Wir schreiben wirklich Geschichte", erklärte der US-Präsident. Frieden könne seiner Ansicht nach nur durch Dialog entstehen: "Noch nie wurde Frieden geschlossen, indem man Gelegenheiten zum Dialog ausgeschlagen hat."

Putin für weitere Treffen mit Trump und Xi

Auch Kreml-Chef Wladimir Putin sprach von gemeinsamen Interessen zwischen Russland, den USA und China. Diese gebe es insbesondere bei der Lösung regionaler Konflikte, "darunter natürlich auch desjenigen in der Ukraine".

Putin zeigte sich außerdem zuversichtlich, was die weitere Annäherung zwischen Moskau und Washington betrifft. Zwar verliefen manche Aspekte des Austauschs nicht so reibungslos wie gewünscht und auch die Umsetzung gemeinsamer Vereinbarungen sei nicht immer einfach. Dennoch gebe der Kurs der Trump-Regierung Anlass zu Optimismus. Der russische Präsident sprach sich deshalb für weitere Dreiertreffen aus.

Treffen der "Koalition der Willigen"

Währenddessen versammelte sich in Berlin die "Koalition der Willigen" zu ihrem bisher größten Treffen. Fast 40 Staaten, die die Ukraine politisch und militärisch unterstützen, nahmen daran teil.

Wie "Welt" berichtet, richtete der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz richtete dabei einen eindringlichen Appell an den Kreml-Chef: "Beenden Sie den Krieg in der Ukraine und lassen Sie uns gemeinsam nach diplomatischen Lösungen suchen." Zugleich betonte Merz, dass die Ukraine weiterhin auf die Unterstützung der Koalition zählen könne – und zwar so lange wie nötig.

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Anruf von Trump

Für Aufsehen sorgte anschließend ein Anruf Trumps aus der Air Force One. Der US-Präsident meldete sich bei den Teilnehmern in Berlin und äußerte sich skeptisch zu weiteren milliardenschweren Hilfszahlungen an Kiew.

Wie "Politico" unter Berufung auf zwei Teilnehmer berichtete, soll Trump dabei eine regelrechte "Schimpftirade" gehalten haben. Aus Teilnehmerkreisen hieß es allerdings auch, der US-Präsident habe sich sehr positiv über die Chancen einer Verhandlungslösung geäußert.

Trump soll demnach betont haben, dass Putin Frieden wolle. Deshalb sollten die Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Mittelpunkt stehen und nicht weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine.