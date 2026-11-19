i Jazz Gitti ist krebsfrei Andreas Tischler / Vienna Press "Ich habe es geschafft" Krebsfrei! Jazz Gitti nach hartem Kampf überglücklich Im April bekam Jazz Gitti die Diagnose Hautkrebs. Jetzt hat die 80-Jährige die Nachricht, auf die sie seit Monaten gewartet hat. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit der Diagnose Hautkrebs im April hat Sängerin Jazz Gitti (80) schwere Monate hinter sich. Damals hat ihr die Nachricht "den Boden unter den Füßen weggezogen", schreibt sie und "es begann eine Zeit, die mich körperlich und seelisch unglaublich gefordert hat."

Es folgten eine Operation, eine Hauttransplantation, sowie eine Strahlen- und Lasertherapie. Doch jetzt kann sie endlich Aufatmen.

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Jazz Gitti vor der Linse von Starfotograf Manfred Baumann i ?

"Heute darf ich euch voller Freude sagen: Ich habe es geschafft! Ich bin krebsfrei!", meldet sich die 80-Jährige auf Social Media bei ihren Fans. Viele von ihnen haben ihr in den vergangenen Monaten Nachrichten geschickt, ihr Mut gemacht und die Daumen gedrückt. Jetzt bedankt sich Gitti bei ihnen: "Ihr habt mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin."

Mit ihrer Nachricht wendet sie sich auch an Menschen, die gerade selbst eine schlimme Diagnose bekommen haben, um jemanden trauern oder vor lauter Angst nicht weiterwissen. "Glaubt an euch! Kämpft weiter!", schreibt Gitti.