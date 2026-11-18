i Profitänzerin Conny Kreuter mit ihrer kleinen Luna Jürgen Hammerschmid Weihnachtsausflug mit Mama Kreuters Baby Luna: Mit 6 Wochen schon unter Promis Weihnachtsmütze auf, und los geht’s! Conny Kreuters Baby Luna war mit 6 Wochen der wohl kleinste Weihnachtself beim festlichen Auftakt im Immersium. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihren ersten Heiligabend hat Luna noch vor sich. Einen Abend mit Weihnachtslied und Promis hat sie aber schon erlebt. Mit gerade einmal sechs Wochen war sie die jüngste Besucherin beim Auftakt von "Magisches Weihnachten" am 17. November im Immersium:Wien. Für den Ausflug mit ihrer Mama, Profitänzerin Conny Kreuter, hatte Luna sogar schon eine kleine Weihnachtsmütze auf.

Unter den Gästen waren auch Moderatorin Vera Russwurm, Society-Lady Simone Lugner, Designer Alexis F Gonzalez und Moderator Alexander Rüdiger. Für sie gab es an dem Abend ein Weihnachtslied, das sie noch bei keiner anderen Premiere gehört haben können. Sara de Blue und Eric Papilaya sangen den eigens für die Schau geschriebenen Song zum ersten Mal gemeinsam live.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Glanzvoller Auftakt für "Magisches Weihnachten" i ?

In der Geschichte, die das Immersium heuer erzählt, steht das Fest erst einmal auf der Kippe. Ein Bösewicht will Weihnachten verhindern. Wer durchs Portal zum Nordpol kommt, darf deshalb gleich mitanpacken. Die Besucher schlüpfen in die Rolle von Elfen und helfen mit, die Weihnachtswerkstatt rechtzeitig für das Fest vorzubereiten.

Bei der Eröffnung überreichte Geschäftsführer Markus Beyr einen Spendenscheck über 15.313 Euro. Auch heuer geht für jedes verkaufte Ticket – das Erlebnis hat ab sofort bis 6. Jänner geöffnet – ein Euro an "Licht ins Dunkel".

Für Beyr eine echte "Herzensangelegenheit" – denn: "Die schönste Weihnachtsmagie entsteht, wenn wir sie miteinander teilen."