Liebe auf den ersten Blick? Nicht ganz! Bei der "Pro Juventute"-Charity-Gala im Casino Baden präsentierte "Mister Austria" Christopher Dengg erstmals die dunkelhaarige Schönheit an seiner Seite. Im Gespräch mit "Heute" verrät der Fitness-Trainer und Model, wie es zwischen den beiden gefunkt hat.
"Mir wurde der Rat gegeben, geh am Sonntagvormittag ins Gym und schau dich um. Dann findest du die richtige Frau", erzählt er lachend. Gesagt, getan! Tatsächlich lernte er Verena im Fitnessstudio kennen. Nach einigen gemeinsamen Trainingseinheiten fasste er sich schließlich ein Herz und fragte sie "ganz altmodisch um ein Date".
Seit knapp einem Monat sind die beiden nun ein Paar. Und Dengg scheint seine Traumfrau gefunden zu haben. "Sie hält mir den Rücken frei und unterstützt mich", schwärmt er. Das sei bei seinem turbulenten Alltag nicht selbstverständlich. Schließlich ist der "Mister Austria" nicht nur als Model und Fitness-Trainer, sondern auch musikalisch und auf zahlreichen Veranstaltungen unterwegs.
"Es ist nicht einfach, eine bodenständige Frau zu finden, die auch noch mein doch ab und zu chaotisches Leben nicht nur akzeptiert, sondern auch noch unterstützt", freut sich Dengg.