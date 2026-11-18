i Thomas Stipsits kann es nicht fassen, dass Hass-Post persönlich vom Absender ins seinen Postkasten geworfen wurde. Helmut Graf/Tageszeitung Heute "Dort schlafen meine Kinder!" Nach Benko-Film: Stipsits wird zu Hause belästigt Kritik an seiner Rolle als René Benko ist für ihn kein Problem. Doch was jetzt nach seiner Rückkehr aus Griechenland entdeckte, geht zu weit! Von Romina Colerus 18.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Thomas Stipsits nach seinem Griechenland-Aufenthalt nur schnell seine Post durchsehen. Doch zwischen Werbung wartete eine böse Überraschung. Handfeste Beschimpfungen wegen seiner Darstellung von René Benko im Film "Benko – The Rise and Fall of a Tycoon".

Diese Hass-Briefe wurden allerdings nicht mit der Post zugestellt, sondern persönlich ins Post-Kasterl des Schauspielers eingeworfen. Eine Tatsache, die Stipsits wirklich unruhig stimmt.

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Thomas Stipsits - ein Leben in Bildern i ?

In einem Video auf Social Media macht der Schauspieler seinem Ärger Luft und richtet einen eindringlichen Appell an die Absender.

„Dort, wo meine Kinder schlafen, das geht nicht!“ Thomas Stipsits richtet Appell an die Menschen

Dass seine Darstellung des gefallenen Immobilienjongleurs polarisiert, ist Stipsits durchaus bewusst. "Ich finde es absolut gut, dass über den Film diskutiert wurde, dass es auch Kritik gab", erklärt er. Auch persönliche Beleidigungen könne er verkraften.

Doch dass Menschen eigens zu seinem Privathaus fahren, um dort beleidigende Nachrichten einzuwerfen, überschreitet für ihn eine Grenze. "Dort, wo meine Kinder schlafen, wo meine Familie schläft, das geht nicht. Meine Eltern hätten gesagt, das macht man einfach nicht. Also bitte, wirklich."

Bilder: Nächster Schuldspruch für René Benko – Zwei Jahre Zusatzstrafe i ?

Dabei habe er für seine schauspielerische Leistung auch viel Lob bekommen, besonders aus Deutschland. "Ich habe in meinem Leben noch nie so gute Kritiken gekriegt, was meine Schauspielkunst betrifft", freut er sich.

An die Verfasser der Hass-Nachrichten richtet er schließlich klare Worte. "Also bitte, cool down. Es war ein Film. Ich bin auch nicht der René Benko. Das müssen wir auch mal verstehen. Ich bin der Thomas Stipsits, der den gespielt hat."

Am Schluss seines Videos bittet er eindringlich darum, dass man ihm und seiner Familie die Privatsphäre lassen soll und dass wir alle doch lieb miteinander umgehen sollten.