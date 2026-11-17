i Barbara Meier trägt Flügel, um anderen Mut zu machen Andreas Tischler / Vienna Press "Ein riesengroßes Geschenk" Barbara Meier trägt Flügel, um anderen Mut zu machen Für Baumanns Charity-Kalender werden Barbara Meier oder Katharina Van de Sandt zu guten Feen – und verraten, wer ihnen selbst den Rücken stärkt. Von Elena Mark 17.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Manfred Baumann zum Shooting bittet, muss Model Barbara Meier nicht lange überlegen. "Wenn der ruft, komme ich sowieso", lacht sie im "Heute"-Talk. Mit dem Starfotografen verbindet sie eine besondere Erinnerung: Als sie nach Wien zog, hat sie mit ihm eines ihrer ersten Shootings hier gemacht. Am Dienstag stand sie im Grand Hotel wieder vor seiner Kamera – diesmal als gute Fee für den "Dancer against Cancer"-Kalender.

Sich auch zwischen Model- und Mamaalltag Zeit für den guten Zweck zu nehmen, ist Meier wichtig. "Menschen glücklich zu machen oder irgendwas Gutes zu tun, einfach nur indem man kommt, ist für mich ein riesengroßes Geschenk", erklärt sie.

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Dancer Against Cancer Kalendershooting - Tag 2 i ?

Auch Katharina Van de Sandt, bekannt aus "Germany’s Next Topmodel" 2025, brachte Kleider für ihren Feen-Auftritt mit. Ihre Reichweite möchte sie bewusst nutzen: "Ich habe leider nicht Medizin studiert. Wenn ich schon in der Hinsicht nicht helfen kann, dann wenigstens, indem ich darauf aufmerksam mache."

Mit Baumann zu arbeiten, war für sie zunächst ein Wunsch, den sie sich kaum zugetraut hatte. Nach GNTM empfahl ihr ein Bekannter, den Fotografen zu kontaktieren. "Wie soll ich denn das schaffen?", habe sie gedacht. Trotzdem schrieb sie ihn an, als beide in Los Angeles waren. Es klappte – und die beiden shooteten am Venice Beach. "Es ist wie so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen." Und jetzt stand sie erneut vor seiner Linse.

Wer ihnen selbst hilft, wenn es einmal schwierig wird? Van de Sandt nennt sofort ihre Mama: "Sie ist einfach immer für mich da und fängt mich auf." Meier denkt an ihre engen Freunde. Und natürlich an ihre Töchter. Der Mama-Alltag kann anstrengend sein, aber dennoch sind ihre Mädchen ihre "kleinen guten Feen" - und das "auch wenn sie oft frech sind", lacht sie im "Heute"-Talk.

Auch Andy Lee Lang, Cesár Sampson und Reinhard Nowak posieren mit Flügeln für den guten Zweck. Damit ist der Kalender nach zwei Shootingtagen komplett – mit bekannten Gesichtern und Bildern von Manfred Baumann, die mehr bewirken sollen, als schön auszusehen: Der Erlös unterstützt die Arbeit von "Dancer against Cancer" zugunsten der Krebshilfe.