i Richard und Simone Lugner waren verheiratet Andreas Tischler / Vienna Press Wehrt sich gegen Vorwürfe Richard nur wegen Geld geheiratet? Simone packt aus Immer wieder wurde Simone Lugner unterstellt, Richard Lugner nur wegen seines Vermögens geheiratet zu haben. Nun spricht sie Klartext. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

War es Liebe oder doch das große Geld? Mit dieser Frage wurde Simone Lugner (44) schon während ihrer Beziehung zu Richard Lugner (†91) konfrontiert. Im Podcast "Adi Weiss trifft" spricht die Witwe nun offen darüber, wie sie mit den Unterstellungen umgegangen ist.

"Es war schon in unserer Beziehung so, dass dieser Vorwurf kam", erinnert sie sich. Besonders bitter, sogar ein Freund des Baumeisters hatte öffentlich entsprechende Behauptungen aufgestellt. Simone bat ihren Richard damals, die Sache richtigzustellen.

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Die Hochzeit von Simone und Richard Lugner i ?

Und der ließ seine Frau nicht im Regen stehen. Richard erklärte öffentlich, dass wohl jede Frau an seiner Seite mit solchen Vorurteilen zu kämpfen hätte.

„Mich hat er halt auserwählt“ Simone Lugner über ihren verstorbenen Mann Mörtel-Witwe

Simone selbst sieht die Sache gelassen. Schließlich könne man sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebe. Und dann folgt eine durchaus selbstbewusste Ansage: "Viele haben sicher gewünscht, seine Frau zu werden und mich hat er halt auserwählt."

Der Vorwurf, es nur auf Richards Millionen abgesehen zu haben, habe sie persönlich nie besonders getroffen. Viel schlimmer sei für sie gewesen, dass ausgerechnet ein Freund ihres Mannes solche Behauptungen verbreitet hatte.

Was sie hingegen wirklich verletzt? Persönliche Angriffe auf ihren Charakter. "Ich habe mich nie verstellt, um lustiger zu sein oder irgendwas darzustellen, sondern ich bin immer ich", erklärt sie.

Wenn sie dann als "hirnlos" bezeichnet werde, gehe ihr das nahe. Auch wenn sie versuche, solche Kommentare zu ignorieren. "Man hat's halt mal gelesen und dann ist es trotzdem irgendwie hier drinnen."

Und eines steht für Simone bis heute fest, die Hochzeit mit Richard war für sie ein ganz besonderer Liebesbeweis. Schließlich hatte sie selbst schon beinahe nicht mehr daran geglaubt, jemals vor den Traualtar zu treten.