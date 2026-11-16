i Christina Stürmer nimmt sich eine Auszeit von Social Media Instagram / stuermerchristina Nach angekündigter Auszeit "Kein Burnout": Stürmer räumt mit Gerüchten auf Christina Stürmer wollte es zuletzt ruhiger angehen. Jetzt meldet sie sich bei ihren Fans - und stellt klar, was hinter ihrer Auszeit steckt. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar Zeilen auf Social Media, ein Dankeschön an ihre Fans und der Wunsch, einmal durchzuatmen: Als Christina Stürmer (44) im Oktober eine Pause ankündigte, sorgte das für Aufsehen unter ihren Fans. Die Sängerin hatte ein Konzertjahr hinter sich und wollte sich Zeit für Dinge nehmen, die sonst oft zu kurz kommen. Wie lange es auf ihren Kanälen ruhiger bleiben würde, ließ sie offen.

Jetzt meldet sie sich mit einem "kurzen Hallo" in ihrer Instagram-Story zurück. Doch Stürmer will mehr als nur grüßen. Sie will erklären, was wirklich hinter ihrer Auszeit steckt. Direkt am Anfang stellt sie klar: "Ich habe kein Burnout, meine Akkus sind nicht leer, ich mache auch keinen Rückzug oder sonst irgendwas."

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Christina Stürmer i ?

Was sie gerade braucht, ist Abstand von Social Media. "Weil es mir manchmal einfach zu viel ist", sagt sie. Das ständige Posten-müssen hat sie beschäftigt, obwohl sie ihre Beiträge gut vorbereitet hatte. "Es war immer so ein Druck drauf und das wollte ich jetzt einfach nicht mehr", erklärt Stürmer. "Deshalb hier mal eine Pause."

"Nächstes Jahr bin ich natürlich da"

Eines stellt sie ganz klar: Von der Bühne verabschiedet sie sich deshalb keineswegs. "Nächstes Jahr bin ich natürlich da. Ich spiele ja Konzerte", macht die Sängerin klar. Unter anderem stehen im Juni 2027 bereits Auftritte in Linz und St. Martin im Sulmtal auf ihrem Kalender. Ihre Pause betrifft also das Posten - auf der Bühne wird sie schon bald wieder stehen.