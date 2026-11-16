i Simone Lugner über ihre Zukunft Denise Auer Nach Richard Neuer Mann? Simone Lugner verrät, wer Chancen hat Jetzt spricht die Witwe überraschend offen über ihre größte Angst, ihre beruflichen Wünsche und darüber, ob sie sich wieder verlieben könnte. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glamour, Society und ein Leben an der Seite des berühmten Baumeisters. Simone Lugner kennt die schönen Seiten des Lebens. Doch im aktuellen Podcast "Adi Weiss trifft" zeigt sich die 44-Jährige auch von ihrer verletzlichen Seite.

Auf die Frage nach ihrer größten Angst nennt sie nicht etwa das Alleinsein. Vielmehr fürchtet sie, sich eines Tages ihr Leben und vor allem ihre Haustiere nicht mehr leisten zu können.

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Simone Lugner öffnet Türen zur Döblinger-Villa i ?

"Das war aber immer schon so, weil ich habe sie mir genommen und es ist meine Verantwortung, für sie zu sorgen", erklärt sie. Besonders ihre beiden Katzen liegen ihr am Herzen.

Karriere statt Kinderwunsch

Für ihre Zukunft hat Simone jedenfalls klare Vorstellungen. "Ich bin so die Karrierefrau, ich habe keinen Kinderwunsch oder so und hatte ich auch nie wirklich", verrät sie. Beruflich möchte sie weiterhin aktiv bleiben, am liebsten in einem Job mit Menschen und Abwechslung.

Und die Liebe? Die hat Simone keineswegs abgeschrieben. Ein neuer Partner müsse tierlieb sein, andere Menschen respektieren und vor allem eines mitbringen: Lebenserfahrung.

"Er muss auf jeden Fall ein richtiger Mann sein", betont sie. Deshalb kämen für sie eher ältere Männer infrage, zu denen sie aufschauen und von denen sie noch etwas lernen könne. Richard Lugner bleibt dabei ein großes Vorbild. Von ihm habe sie gelernt, das Leben auszukosten. Denn eines sei ihr besonders bewusst geworden: "Es kann jederzeit vorbei sein, jederzeit."