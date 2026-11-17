i Schauspieler Karl Markovics bei der Aktion Severin Dostal Kunst für den guten Zweck Markovics hat ein Problem: „Mir gehen die Wände aus“ Schauspieler Karl Markovics hat eine große Leidenschaft und langsam ein Platzproblem. Das plauderte er jetzt bei einer Vernissage aus. Von Romina Colerus 17.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst kann süchtig machen! Zumindest, wenn man Karl Markovics fragt. Der Schauspieler ließ sich die Eröffnung der Charity-Ausstellung zugunsten des CS Hospiz Wien nicht entgehen. In einer ehemaligen Schule in der Wiener Schellinggasse werden derzeit 250 Kunstwerke aus 40 Nationen präsentiert und Markovics war sofort Feuer und Flamme.

"Ich bin – leider – ein leidenschaftlicher Sammler, einziges Problem bei der Sache: Mir gehen zuhause langsam die Wände aus", scherzte er. Trotzdem könnte bald das nächste Kunstwerk bei ihm einziehen. "Das kann gut sein. Einiges hier spricht mich sehr an. Die Auswahl an Kunstwerken ist beeindruckend."

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Auktion für das CS Hospiz i ?

Doch zwischen den bunten Bildern und Skulpturen wurde der Schauspieler auch nachdenklich. Ein Besuch im CS Hospiz hat seine Spuren hinterlassen. "Ein Raum, in dem alles sein darf. Mich hat die Atmosphäre, die ich bei einem Besuch im CS Hospiz erlebt habe, sehr berührt und beruhigt", erzählte er. "Über den Tod denke ich jetzt noch nicht so oft nach. Orte wie das CS Hospiz nehmen ihm viel von seinem Schrecken."

Kunst kaufen und Gutes tun

Auch Unternehmer Ernst Minar liebäugelte bereits mit einem Kunstwerk von Fritz Wotruba. "Vielleicht bestücke ich meine Fitnesscenter mit Kunst – ArtGym wäre mal was neues. Während des Bauchtrainings Aug in Aug mit Wotruba", freundete er sich gleich mit seiner neuesten Idee an.

Die Ausstellung kann noch bis 2. Dezember täglich von 12 bis 19 Uhr in der Schellinggasse 13 kostenlos besucht werden. Von 1. bis 15. Dezember kommen die Werke dann online beim Dorotheum unter den Hammer. Der Reinerlös fließt in die Betreuung schwerstkranker Menschen im CS Hospiz Wien.