i Simone Lugner bei Sabine Apfolterer Sabine Hertel Verschiedene Eingriffe Beauty-Beichte! Das hat Simone Lugner machen lassen Im Podcast "Adi Weiss trifft" plaudert sie über ihre Beauty-Eingriffe, ihre größte Problemzone und eine ziemlich ungewöhnliche Behandlung. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Falten? Die haben bei Simone Lugner (44) schlechte Karten! Die Witwe von Richard Lugner (†91) macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihrer Schönheit gerne ein bisschen auf die Sprünge hilft. Jetzt verrät sie, was sie bereits alles ausprobiert hat und was als Nächstes auf dem Programm steht.

"Ganz zu Beginn habe ich schon meine Zähne alle machen lassen, weil mir die nicht gefallen haben", erzählt Simone offen. Ansonsten setzt sie auf Behandlungen wie CO₂-Laser, Hyaluron und Microneedling. Besonders begeistert zeigt sie sich vom sogenannten Vampir-Lifting, bei dem körpereigenes Blutplasma zum Einsatz kommt. "Das finde ich, hat mega geholfen", schwärmt sie.

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Simone Lugner: Neue Lippen von Dr. Sabine Apfolterer i ?

Als Nächstes hat die Beauty-Liebhaberin eine Behandlung mit sogenannten Polynukleotiden ins Auge gefasst, die häufig aus Lachssperma beziehungsweise Fisch-DNA gewonnen werden.

Doch da gibt es einen kleinen Haken: Simone lebt vegan! Deshalb möchte sie lieber eine vegane Alternative ausprobieren. "Das probiere ich", kündigt sie an.

Und wofür der ganze Aufwand? Auch das verrät die Lugner-Witwe ganz offen. Besonders die Fältchen, die beim Lachen rund um ihre Augen entstehen, stören sie.

Dabei hat sie eigentlich allen Grund zum Strahlen. Denn eines der Komplimente, die Simone besonders häufig hört, lautet: "Du schaust in echt viel besser aus."