i Stefan Lenglinger moderierte am 21. August 2024 erstmals die ZIB2. Armin Wolf und Martin Thür fallen aktuell aus. Screenshot ORF Von Politikerin angeschrien "Schockiert": ZiB-Star packt über Horror-Interview aus Stefan Lenglinger liebt seinen Job. Doch die Begegnung mit einer Spitzenpolitikerin setzte dem ZIB-Moderator noch tagelang zu. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kritische Fragen stellen gehört für Stefan Lenglinger zum Alltag. Doch was nach einem seiner Interviews passierte, traf den ORF-Moderator völlig unvorbereitet. Eine Spitzenpolitikerin rastete aus – im Podcast "Wir sitzen alle im selben Boot" blickt der "Zeit im Bild"-Moderator auf die Begegnung zurück.

Er stand damals noch am Anfang seiner Karriere als Fernsehinterviewer. Umso heftiger traf ihn die Reaktion seines Gegenübers im Studio: "Ich war völlig schockiert."

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Stefan Lenglinger moderiert erstmals ZIB2 i ?

"Eine Woche lang wirklich runtergezogen"

Auch als das Interview vorbei war, konnte Lenglinger es nicht einfach so hinter sich lassen: "Es hat mich eine Woche lang wirklich runtergezogen und ich hatte auch echt Angst", erzählt er. Statt das Verhalten der Politikerin infrage zu stellen, zweifelte er zunächst an sich selbst.

"Da dachte ich mir so: Jetzt hat man rausgefunden, dass ich das überhaupt nicht kann." Heute sieht er die Situation deutlich anders. "Rückblickend: Das Interview war völlig in Ordnung und sie hatte einfach einen Auszucker." Die Politikerin sei auch dafür bekannt gewesen, einen "Hang zur Cholerik" zu haben. Ihren Namen nennt er nicht.

Dabei hatte Lenglinger als Kind noch ganz andere Interviews im Kopf: Er wollte Fußballkommentator werden. Stattdessen beschäftigen ihn heute die Fragen an die Spitzenpolitik - und daran konnte auch die unangenehme Begegnung nichts ändern.

"Seitdem ich im Journalismus arbeite, wollte ich niemals woanders hingehen", sagt er. Zurück zum Kindheitstraum zieht es ihn jedenfalls nicht: "Politischer Journalismus reizt mich einfach mehr. Und das ändert sich, glaube ich, auch nicht."