i Cosmó soll bei "Dancing Stars" zeigen, was er kann Raphael Fasching Erste Namen im Gespräch Cosmó: Zuerst bei Assinger, jetzt "Dancing Stars"? Wer schwingt 2027 das Tanzbein? Die Gerüchteküche rund um die neue Staffel von "Dancing Stars" brodelt bereits gewaltig. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Eurovision Song Contest direkt aufs Tanzparkett? ESC-Star Cosmó wird bereits als möglicher Kandidat für die nächste "Dancing Stars"-Staffel gehandelt. Und er ist nicht der einzige prominente Name, der die Gerüchteküche anheizt.

Noch hat der ORF seine Karten nicht auf den Tisch gelegt, doch die Spekulationen um die nächste Staffel der beliebten Tanzshow laufen bereits auf Hochtouren. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sollen unter anderem ESC-Star Cosmó und Schauspieler Ferdinand Seebacher im Gespräch sein.

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Promi-Millionenshow mit Cosmó, Ferdinand Seebacher, Verena Scheitz und Berni Wagner i ?

Das Lustige daran: Die beiden standen gerade erst gemeinsam für den ORF vor der Kamera! Für die "Promi-Millionenshow" nahmen Cosmó und Seebacher bei Armin Assinger Platz und stellten ihr Wissen für den guten Zweck unter Beweis. Zu sehen ist die Sendung am 23. November um 20.15 Uhr in ORF 2.

Erst Quiz, dann Tanzparkett?

Cosmó hatte dabei sogar eine kleine Tanzeinlage im Gepäck. Er brachte Assinger die Schritte zu seinem ESC-Song "Tanzschein" bei. Ob er seine Tanzkünste demnächst auch auf dem großen ORF-Parkett präsentieren darf?

Mit "Kommissar Rex"-Star Ferdinand Seebacher wäre jedenfalls ein weiteres bekanntes Gesicht im Rennen. Fix ist allerdings noch nichts. Offiziell bestätigt wurde bislang keiner der beiden als Kandidat. Bis dahin darf weiter spekuliert werden.