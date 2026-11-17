i Laura und Reinhold Bilgeri Andreas Tischler / Vienna Press 30.000 für den guten Zweck Haider, Lugner, Bilgeri: Promis gemeinsam gegen Gewalt Auf der Bühne wurde es familiär, im Publikum prominent: Bei Marika Lichters Benefizgala kamen große Namen zusammen, um gemeinsam zu helfen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Reinhold Bilgeri mit Tochter Laura singt und die Musiker des Janoska Ensembles gleich ihre neun Kinder mitbringen, wird aus einer Gala auch ein kleines Familienfest. Bei "Wider die Gewalt" im Wiener MuTh kamen am 16. November bekannte Gesichter zusammen, um Menschen zu helfen, die Gewalt erlebt haben.

Dafür hatte Vereinsgeschäftsführerin Marika Lichter ein Programm zusammengestellt, das vom Kabarett bis zum Schlager reichte. Marc Pircher brachte seinen Song "Wie ein Känguru" mit, Caroline Athanasiadis und Isabell Pannagl gaben Einblicke in ihre Soloprogramme.

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Alfons Haider begleitete durch den Abend, im Publikum saßen unter anderem Barbara Wussow, Christina "Mausi" Lugner, Nadja Maleh, Gaston und Andrea Glock, Wolfgang Reichl, Hans Mahr, Ernst Minar und Maria Rauch-Kallat.

Für Lichter war dieser Abend voller Gemeinschaft und Nächstenliebe nach schwierigen Monaten besonders wichtig. "Es war ein herausforderndes Jahr – sowohl, was die Sponsor:innen betrifft, als auch angesichts der unzähligen gewaltvollen Ereignisse, insbesondere im Internet, die gerade jungen Menschen sehr zusetzen", erklärt sie.

30.000 Euro für den guten Zweck

Mit rund 30.000 Euro Reinerlös soll aus der guten Stimmung nun konkrete Hilfe werden. "Wir hoffen, mit dem Reinerlös von rund 30.000 Euro jene Vereine unterstützen zu können, die das Geld so dringend benötigen."