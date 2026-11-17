i Simone Lugner nimmt sich kein Blatt vor den Mund Andreas Tischler / Vienna Press Mörtel-Witwe enttäuscht "Respektlos!" – Lugner rechnet mit Schauspielerin ab Simone Lugner hat an der Seite von Richard Lugner so manchen Promi kennengelernt. Eine Begegnung bleibt ihr wohl für immer in negativer Erinnerung. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht jeder Promi ist hinter den Kulissen so freundlich wie auf dem roten Teppich. Das musste auch Simone Lugner erleben. Im Podcast "Adi Weiss trifft" wird die Witwe von Richard Lugner (†91) gefragt, welcher prominente Mensch sie besonders enttäuscht habe. Lange überlegen muss sie nicht.

"Es war eine gute Freundin vom Richard, leider muss ich dazu sagen", erzählt Simone. Gemeint ist niemand Geringerer als Schauspielerin Edith Leyrer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Richard Lugner feiert seinen 89. Geburtstag & Verlobung mit Simone i ?

"Von ihr bin ich mir am Anfang sehr respektlos behandelt vorgekommen", erinnert sich die Lugner-Witwe an die ersten Begegnungen. Offenbar hatte sie das Gefühl, von der Schauspielerin unterschätzt zu werden.

„Sehr respektlos behandelt“ Simone Lugner über ihre ersten Begegnungen mit Edith Leyrer Lugner-Witwe

Ganz so schlecht blieb das Verhältnis allerdings nicht. "Es hat sich dann gebessert mit der Zeit", erzählt Simone. Dennoch glaubt sie, dass Leyrer anfangs ihre Vorurteile hatte.

"Am Anfang hat sie anscheinend echt gedacht, ich kann auch nichts", erzählt Simone. Dass sie ausgerechnet von einer langjährigen Freundin ihres Mannes nicht mit offenen Armen empfangen wurde, wird ihr dennoch in Erinnerung bleiben.