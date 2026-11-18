i Simone Lugner stellt jetzt selbst die Fragen Andreas Tischler / Vienna Press Neuer Karriereweg 1.200 Euro kostet der Platz gegenüber von Simone Lugner Simone Lugner hat in Podcasts schon so einiges über sich verraten. Jetzt stellt sie selbst die Fragen – und wer antworten will, muss dafür zahlen. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie geht’s ihr, was tut sich privat, was hat sie als Nächstes vor? Solche Fragen kennt Simone Lugner als Podcast-Gast gut. Jetzt nimmt die Witwe von Richard Lugner auf der anderen Seite Platz. Wer ein Buch geschrieben oder eine Firma gegründet hat, kann sich bei ihr zum Interview vor der Kamera einbuchen.

"Gute Geschichten verdienen ein Mikrofon", heißt es bei der Wirtschaftsarena Österreich. Einen Bestseller muss man dafür noch lange nicht geschrieben haben. Lugner will zum Beispiel wissen, wie Autoren auf die Idee für ein Buch gekommen sind oder mit Unternehmer über die Gründung ihrer Firma sprechen. Wer mit Lugner plaudern will, kann einen Wunschtermin anfragen.

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1.200 Euro für den Talk

Und was kostet so ein Auftritt bei Simone Lugner? 1.200 Euro. Dafür gibt’s den Talk samt Kamerateam. Licht, Ton und Schnitt sind im Preis dabei – genauso wie Getränke und sogar das Make-up.

Ans Mikro wollte sie schon als Kind

"Es ist tatsächlich so, dass ich als junges Mädchen schon immer Radiosprecher werden wollte", erzählte Lugner 2025 im "Heute"-Talk. Damals hatte sie gerade ihre erste eigene Radiosendung moderiert. Jetzt macht sie mit dem weiter, was ihr am Radio gefallen hat: Gäste einladen und nachfragen. Nur dieses Mal läuft die Kamera mit.