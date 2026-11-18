i Martina Reuter gibt Gas Privat Mega-Coup "Für Neustart ist es nie zu spät" – Reuter macht Ernst Martina Reuter startet nach ihrer spektakulären Gewichtsabnahme von 60 Kilo ein neues Projekt inklusive eigenem Wettkampf. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Martina Reuter hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Verwandlung hingelegt. Rund 60 Kilo hat das ehemalige Curvy-Model abgespeckt und sich sogar bis auf internationale Bodybuilding-Bühnen gekämpft. Doch jetzt möchte sie nicht mehr alleine im Rampenlicht stehen.

Am 25. April 2027 veranstaltet Reuter in Wien erstmals den "Transform Together – Martina Reuter Cup". Dabei sollen Frauen, die ihr Leben und ihren Körper verändert haben, selbst zu den Stars des Abends werden.

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Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Geplant sind vier Kategorien: "Transform 10", "Transform 20", "Transform 30" und "Transform 40" – für unterschiedliche Gewichtsabnahmen. Eine hochkarätige Jury soll die Teilnehmerinnen bewerten. Wer darin sitzen wird, bleibt vorerst allerdings geheim.

"Ich weiß, wie viel Mut es braucht, sein Leben zu verändern. Und ich weiß, wie besonders dieser Moment ist, wenn du auf einer Bühne stehst und dir denkst: Das habe ich geschafft", erklärt Reuter.

Vier Kategorien und eine prominente Jury

Für sie geht es dabei um weit mehr als verlorene Kilos. "Sie sollen ihre Veränderung zeigen dürfen, stolz auf sich sein und spüren: Für einen Neustart ist es nie zu spät."

Wer selbst einmal im Rampenlicht stehen möchte, kann sich ab 1. Dezember 2026 anmelden. Die genauen Teilnahmebedingungen werden noch bekannt gegeben.