i Robert Pattinson hat die Rolle, Österreich hätte die Alternativen" fetchpriority="high" /> Robert Pattinson hat die Rolle, Österreich hätte die Alternativen Andreas Tischler / Vienna Press; IMAGO/Gruppo LiveMedia "Wir hätten auch Anwärter" Sorry, Pattinson! ORF-Stars machen Bond Konkurrenz Robert Pattinson wird James Bond – dabei hätten die heimischen Promis im Anzug eine gute Figur gemacht. Auf Social Media zeigen sie's jetzt vor. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Pattinson hat die Rolle, Österreich hätte die Alternativen: Seit feststeht, wer der nächste James Bond wird, bringen sich auch heimische Promis mit dem passenden Look ins Spiel. Einer davon hätte sogar schon das passende Bondgirl.

Ö3-Star Philipp Hansa erklärt auf Instagram zunächst, warum man ihn weiterhin im Frühmorgens im Ö3-Wecker statt auf Verbrecherjagd erleben wird: "Für 007 hat’s nicht gereicht, für 05:00 schon." Dazu zeigt sich der Ö3-Moderator im Anzug – wobei sein Bewerbungsfoto nicht mehr ganz aktuell ist. "Das Foto ist so alt, da hat wahrscheinlich der Robert noch in die Windeln gackt!! Also der Pattinson Robert."

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Oberhauser hat schon sein Bondgirl

ORF-Moderator Norbert Oberhauser ist bei der Vorbereitung schon einen Schritt weiter. Den berühmtesten Satz beherrscht er schon: "Mein Name ist Oberhauser, Norbert Oberhauser," schreibt er zu einem Ki-generierten Foto. Darauf zu sehen: Er als Agent 007, an seiner Seite die ORF-Kolleginnen Verena Hartlieb als Bondgirl und Barbara Karlich als Miss Moneypenny.

In dieser ORF-Version von James Bond wären die Hauptrollen also schon besetzt – und Karlich sieht keinen Grund, die Rolle dem Briten zu überlassen. "Sag gute Nacht Robert Pattinson, hier ist der echte James Bond", schreibt sie zum Foto.

Fehlt noch ein Kandidat? Bei kronehit hätte man gleich mehrere im Angebot. "Wir hätten da auch ein paar Anwärter für den neuen James Bond", schreibt der Sender zu Anzugfotos aus dem eigenen Team – darunter Moderatoren Meinrad Knapp und "Captain Luke".

Pattinson darf zwar den nächsten Bond spielen – die österreichische Vertretung wäre aber für alle Fälle organisiert.