i Die Einsatzkräfte konnten für den Verunglückten nichts mehr tun Getty Images / iStock Sportwagen kracht in Lkw Aston-Martin-Crash: Vater tot, Baby schwer verletzt Tragödie auf der deutschen A5! Ein Aston-Martin-Lenker (34) stirbt nach einem Crash mit einem Lkw. Eine Frau und ein Baby werden schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Furchtbare Tragödie auf einer deutschen Autobahn! Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Richtung Frankfurt ist am Donnerstagabend (19. November) ein 34-jähriger Aston-Martin-Fahrer ums Leben gekommen. Seine 33-jährige Beifahrerin und ein Säugling wurden schwer verletzt. Trotz eines Großeinsatzes kam für den Lenker jede Hilfe zu spät.

Besonders erschütternd: Die Anfahrt der Rettungskräfte wurde durch eine fehlende Rettungsgasse massiv behindert. Die Feuerwehr Bruchsal berichtet von vermeidbaren Verzögerungen. Selbst kleinere Einsatzfahrzeuge konnten sich stellenweise nur im Schritttempo durch den Stau bewegen.

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Aston Martin schleudert gegen Leitplanke

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf Höhe Kronau im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 34-Jährige mit seinem Aston Martin auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und wollte offenbar einen Sattelzug überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Sportwagen.

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Das Auto geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Anschließend wurde der Wagen von dem auf der rechten Spur fahrenden Lkw erfasst.

Doch damit nicht genug: Im Zuge des Unfalls kollidierte ein weiterer Sattelzug mit dem beteiligten Lkw. Ein nachfolgender Mercedes fuhr zudem über Trümmerteile, die auf der Fahrbahn lagen.

Baby und Frau schwer verletzt

Um 22.06 Uhr wurden die Feuerwehren Bruchsal und Forst alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die Feuerwehr begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beim 34-jährigen Fahrer. Trotz aller Bemühungen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Seine 33-jährige Beifahrerin und ein Säugling, der sich ebenfalls im Sportwagen befand, erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehr sprach von schweren bis lebensbedrohlichen Verletzungen. Mehrere Notärzte und Rettungswagen waren im Einsatz. Für das verletzte Baby wurde zusätzlich ein Kindernotarzt angefordert. Ein bereits anfliegender Rettungshubschrauber brach seinen Anflug wieder ab.

Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Fehlende Rettungsgasse sorgt für Kritik

Für zusätzliche Probleme sorgte das Verhalten zahlreicher Verkehrsteilnehmer im Rückstau. Wie die Feuerwehr Bruchsal berichtet, war keine ausreichende Rettungsgasse gebildet worden. Dadurch gestaltete sich die Anfahrt der Einsatzkräfte äußerst schwierig. Selbst mit kleineren Feuerwehrfahrzeugen war zeitweise kaum ein Durchkommen möglich.

Die Einsatzleitung macht deutlich, wie gefährlich ein solches Verhalten sein kann. Eine blockierte Rettungsgasse verzögere dringend benötigte Hilfe und könne im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.

Die Feuerwehr appelliert daher eindringlich, Rettungsgassen bereits bei beginnendem Stau zu bilden und auch nach der Durchfahrt der ersten Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Ob die Verzögerungen beim konkreten Unfall Auswirkungen auf die Versorgung der Verletzten hatten, ist nicht bekannt.

Autobahn stundenlang gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A5 in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete den Bereich großflächig aus und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Zusätzlich wurden Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung angefordert, um Betroffene und Unfallbeteiligte zu betreuen.

Der Einsatz der Feuerwehr Bruchsal unter Kommandant Bernd Molitor dauerte bis 2.33 Uhr in der Früh. Die Polizei musste die Autobahn für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten jedoch noch bis etwa 5.45 Uhr zeitweise vollständig sperren.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache dafür, weshalb der Sportwagen außer Kontrolle geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen.