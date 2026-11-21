i Messe München / Fotograf Markus Broenner Studie zeigt Zukunft Ab diesem Jahr wird es mehr Roboter als Menschen geben Roboter könnten die Menschheit schon in wenigen Jahrzehnten zahlenmäßig einholen. Eine neue Studie nennt dafür sogar ein konkretes Jahr. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klingt nach Science-Fiction, könnte aber tatsächlich Realität werden: Auf der Erde könnten eines Tages mehr menschenähnliche Roboter als Menschen leben – womöglich früher als gedacht. Eine neue mathematische Studie zeigt, dass bereits im Jahr 2083 ein entscheidender Wendepunkt erreicht werden könnte.

Wie der ORF berichtet, haben drei Forscher aus Italien, Großbritannien und den USA berechnet, wie schnell sich sogenannte humanoide Roboter weltweit verbreiten könnten. Das überraschende Ergebnis: Unter bestimmten Voraussetzungen könnten sie bereits in 57 Jahren zahlenmäßig mit der Menschheit gleichziehen.

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Schon 2083 so viele Roboter wie Menschen?

Entscheidend ist dabei ein Szenario, in dem Roboter selbst bei der Herstellung weiterer Roboter mithelfen. Dadurch könnte ihre Zahl besonders schnell wachsen.

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Im Jahr 2083 würden laut einer Prognose der Vereinten Nationen rund 10,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Im entsprechenden Szenario der Forscher könnte es dann ebenso viele humanoide Roboter geben.

Allerdings betonen die Wissenschaftler, dass es sich dabei nicht um eine sichere Vorhersage handelt. Die Studie wurde außerdem noch nicht unabhängig wissenschaftlich begutachtet.

Das vorsichtigere Rechenmodell kommt zu einem anderen Ergebnis: Demnach könnte es im Jahr 2100 rund 3,96 Milliarden humanoide Roboter geben. Ihnen würden etwa 10,19 Milliarden Menschen gegenüberstehen. Wann die Maschinen tatsächlich in der Überzahl sein könnten, bleibt damit offen.

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Roboter könnten bald zum Alltag gehören

Wie schnell die Entwicklung voranschreitet, zeigt ein Blick auf die Gegenwart. Laut der US-Bank Morgan Stanley gab es im vergangenen Jahr weltweit rund 10.000 humanoide Roboter.

Diese Maschinen ähneln dem menschlichen Körper. Sie besitzen etwa Arme, Hände, einen Kopf und teilweise Beine. Manche können bereits laufen, Gegenstände sortieren oder einfache Arbeiten erledigen.

Laut ORF beschäftigt sich auch der deutsche Maschinenbauverband VDMA mit dieser Entwicklung. Eine seiner Zukunftsvisionen sieht vor, dass humanoide Roboter bereits 2040 so selbstverständlich sein könnten wie heute Autos.

Eingesetzt werden könnten sie vor allem in Haushalten, im Dienstleistungsbereich oder in der Logistik. Dort sollen sie Aufgaben übernehmen, die bisher nur Menschen erledigen können.