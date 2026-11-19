i Die Damenmannschaft der Russinen darf nicht einreisen. IMAGO/ITAR-TASS Einreise verweigert WM-Eklat! Tschechien sperrt Russland von WM aus Trotz eines Urteils des Internationalen Sportgerichtshofs verweigert Tschechien den russischen Spielerinnen die Einreise. Von Sport Heute 19.11.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um die Rückkehr Russlands auf die internationale Eishockey-Bühne! Trotz einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) wird die russische Auswahl bei der U18-Frauen-WM im Jänner im tschechischen Ostrava nicht antreten dürfen. Die Gastgeber verweigern den Spielerinnen die Einreise.

"Es gibt Verordnungen der Regierung, Beschlüsse der Regierung, die de facto die Vergabe von Visa zur Teilnahme russischer Sportler an unserer Weltmeisterschaft verbieten", erklärte Tschechiens Innenminister Lubomir Metnar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT.

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Hintergrund ist ein Urteil des CAS von Ende Oktober. Demnach dürfen russische Eishockey-Mannschaften trotz des anhaltenden Angriffskrieges gegen die Ukraine wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Die Entscheidung sorgt seither für heftige Diskussionen.

Metnar stellte allerdings klar, dass das Urteil für Tschechien rechtlich nicht bindend sei. Die Regierung will deshalb verhindern, dass russische Spielerinnen bei der Weltmeisterschaft in Ostrava auflaufen.

Dafür hat sich Tschechien auch an die übrigen EU-Mitgliedsstaaten gewandt. Diese sollen russischen Sportlerinnen keine Schengen-Visa für die Teilnahme an dem Turnier ausstellen. Sollten die Spielerinnen dennoch ein gültiges Visum erhalten, will ihnen Tschechien die Einreise verweigern. Laut Metnar verfügt das Innenministerium über die notwendigen rechtlichen Möglichkeiten.

Mit dieser Haltung steht Tschechien nicht allein da. Bereits zuvor hatte Kanada angekündigt, russischen Spielern für die U20-Weltmeisterschaft der Männer vom 26. Dezember bis 5. Jänner 2027 keine Visa auszustellen. Russland will deshalb erneut vor den Internationalen Sportgerichtshof ziehen.

Auch mit Blick auf die Männer-WM im Mai 2027 in Deutschland herrscht Ungewissheit. Die deutschen Organisatoren drängen auf eine rasche Entscheidung über eine mögliche Teilnahme Russlands. Die Bundesregierung hält sich bei der Frage einer Visaverweigerung bislang bedeckt.

Allerdings betrachten sowohl die deutsche Regierung als auch der Deutsche Eishockeybund eine Austragung des Turniers mit russischer Beteiligung derzeit als nicht möglich. Mehrere Nationen, darunter Weltmeister Finnland, haben zudem angekündigt, nicht gegen russische Mannschaften antreten zu wollen.

Für die tschechischen Verantwortlichen steht unterdessen die sichere Durchführung der U18-WM im Vordergrund. "Für uns ist entscheidend, dass wir die Weltmeisterschaft austragen können – und zwar sicher", betonte Jan Cerny, Generalsekretär des tschechischen Eishockeyverbandes.