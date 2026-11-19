i Tennis-Star Carlos Alcaraz. IMAGO/Marco Canoniero Bei ATP Finals Ganz großes Aufatmen bei Tennis-Gigant Alcaraz Carlos Alcaraz drohte kurzfristig das Verletzungs-Aus bei den ATP Finals in Turin. Doch eine MRT-Untersuchung brachte nun die Entwarnung. Von Sport Heute 19.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Erleichterung bei Carlos Alcaraz! Der spanische Tennis-Superstar (23) kann seine Titeljagd bei den ATP Finals in Turin fortsetzen. Nach Beschwerden am linken Oberschenkel während seines Sieges gegen Daniil Medwedew musste sich der Tennis-Star einer MRT-Untersuchung unterziehen. Jetzt gibt es Entwarnung: Wie der spanische Radiosender "Cadena COPE" berichtet, wurde keine Muskelverletzung festgestellt.

Für Aufregung hatte am Donnerstag zunächst eine kurzfristige Trainingsabsage gesorgt. Alcaraz sollte um 13 Uhr mit dem brasilianischen Nachwuchstalent Guto Miguel auf einem Court der Inalpi Arena trainieren. Doch nur eine Minute vor Beginn wurde die Einheit überraschend gestrichen. Fans hatten bereits auf den Spanier gewartet.

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Behandlungen während Duell mit Medwedew

Der Grund für die Absage: Alcaraz hatte sich zuvor im Institut für Sportmedizin in Turin einer MRT-Untersuchung unterzogen. Diese sollte Klarheit über seine Beschwerden an der linken Oberschenkelrückseite bringen. Laut "Cadena COPE" fiel das Ergebnis positiv aus. Die Muskulatur ist nicht verletzt, einer Fortsetzung des Turniers steht aus medizinischer Sicht nichts im Weg.

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Die Probleme waren beim zweiten Gruppenspiel gegen Medwedew aufgetreten. Obwohl Alcaraz den Russen mit 6:2, 6:4 besiegte, musste er während der Partie eine medizinische Auszeit nehmen. Ein Physiotherapeut behandelte den linken Oberschenkel, der anschließend bandagiert wurde. Schon nach dem Match hatte der Spanier erklärt, seinen Körper nicht unnötig belasten zu wollen.

Alcaraz steht schon im Halbfinale

Sportlich läuft es für Alcaraz in Turin bislang hervorragend. Zum Auftakt fertigte er Frances Tiafoe mit 6:2, 6:2 ab, anschließend ließ er auch Medwedew keine Chance. Mit zwei Siegen hat der 23-Jährige sein Halbfinalticket bereits sicher. Am Freitag wartet im abschließenden Gruppenspiel der Italiener Flavio Cobolli, der nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden ist.

Trotz der fixen Halbfinalqualifikation ist das letzte Gruppenspiel für Alcaraz wichtig. Würde er gegen Cobolli gar nicht antreten, droht ihm laut Turnierreglement der Ausschluss aus dem Wettbewerb. Sollte er hingegen regulär beginnen und später vorsichtshalber aufgeben, könnte er bei entsprechender medizinischer Freigabe im Halbfinale weiterspielen. Nach der MRT-Entwarnung stehen die Zeichen aber gut, dass der Spanier seinen Angriff auf den Titel ohne größere Einschränkungen fortsetzen kann.