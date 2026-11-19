i Tennis-Star Flavio Cobolli ist bei den ATP Finals zu Hause ausgeschieden. Imago Images, Screenshot Große Emotionen Tennis-Ass bricht nach Pleite plötzlich in Tränen aus Ganz große Emotionen bei Tennis-Star Flavio Cobolli. Er scheiterte bei den ATP Finals in Turin vorzeitig. Danach flossen bei ihm die Tränen. Von Sport Heute 19.11.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Emotionale Szenen bei den ATP Finals in Turin! Tennis-Star Flavio Cobolli (24) bricht nach seiner zweiten Niederlage bei der Pressekonferenz plötzlich in Tränen aus. Der Italiener hatte zuvor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:7 (6:8), 0:6 verloren und damit vorzeitig alle Chancen auf das Halbfinale verspielt. Die Enttäuschung sitzt tief.

"Das ist definitiv das traurigste Match meiner Karriere", erklärt Cobolli mit zittriger Stimme. "Ich kann heute nicht glücklich sein. In Italien zu spielen ist schwierig für uns, aber auch ein großer Traum." Der 24-Jährige kann seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. ATP-Pressechef Nicola Arzani muss ihm sogar Taschentücher reichen. "Ich bin sehr enttäuscht. Aber gleichzeitig stolz auf meine Saison", sagt Cobolli unter Tränen.

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Dabei hat der Italiener ein außergewöhnliches Tennisjahr hinter sich. Zu Saisonbeginn stand er noch auf Platz 22 der Weltrangliste, inzwischen ist er die Nummer sechs der Welt. Bei den French Open erreichte er sensationell das Finale, musste sich dort aber Alexander Zverev in fünf Sätzen geschlagen geben. Die erstmalige Qualifikation für die ATP Finals war der nächste große Meilenstein seiner Karriere.

"... Aber das konnte ich heute nicht"

"Ich glaube, niemand in diesem Raum, niemand in meinem Team und nicht mal ich selbst hat daran geglaubt, dass ich die Finals erreichen würde", erzählt Cobolli. Umso größer war die Hoffnung, vor den eigenen Fans in Turin für Furore zu sorgen. Doch gegen Tiafoe wurde ihm der Druck zu viel. "Ich wollte für das Publikum und mein Team performen, aber das konnte ich heute nicht", gesteht der Italiener.

Zusätzlich macht dem 24-Jährigen offenbar eine Verletzung zu schaffen. Ende Oktober hatte er beim ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle wegen muskulärer Probleme sein Achtelfinale gegen seinen Freund Matteo Berrettini aufgeben müssen. Schon damals flossen Tränen. "Ich denke, ich bin nach der Verletzung noch nicht bei 100 Prozent", erklärt Cobolli. Gegen Tiafoe habe er zunächst stark gespielt, danach aber zunehmend mit Müdigkeit und eingeschränkter Beweglichkeit gekämpft.

Ganz vorbei ist sein Heimturnier dennoch nicht. Am Freitag trifft Cobolli in seinem letzten Gruppenspiel auf Carlos Alcaraz, der bereits fix im Halbfinale steht – sofern der Spanier fit ist. Für den Italiener geht es sportlich um nichts mehr, trotzdem will er sich mit einer starken Leistung von seinen Fans verabschieden. "Ich hoffe, ich kann ihn ein bisschen ärgern", sagt Cobolli. "Auch wenn das nicht einfach wird."