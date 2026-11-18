i Sam Hartman, der neue US-Bachelor, und seine Model-Ex-Freundin Lauren Blake Boultier Reuters, Imago Neuer "Bachelor" Ex-Freundin blamiert NFL-Star: "Wie ein Spargel" Nicht nett! NFL-Profi Sam Hartman wird der neue "Bachelor" im US-Fernsehen. Seine Ex-Freundin fand jetzt wenig schmeichelhafte Worte für ihn. Von Sport Heute 18.11.2026, 22:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sam Hartman ist der vierte Quarterback bei den Washington Commanders. Den grünen Rasen tauscht der 27-Jährige jetzt kurzfristig mit rotes Rosen. Hartman ist der neue "Bachelor" in der 30. Staffel der US-Kuppelshow. Aber wie gut kommt er bei den Damen an.

Seine Ex-Freundin Lauren Blake Boultier hat dazu eine klare Meinung.

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"Hat Persönlichkeit eines Spargels"

"Er hat die Persönlichkeit eines Spargels. Er ist gut für dich, aber er ist nicht gerade das Aufregendste auf der Speisekarte", sagt Blake Boultier jetzt dem Portal "TMZ".

Das 31-jährige Model und Hartman waren sieben Monate ein Paar. In dieser Zeit hätte sich Blake Boultier wohl etwas anderes erwartet.

"Sein Leben dreht sich um Football, Angeln und die Familie. Seine Vorstellung von einem abenteuerlichen Wochenende besteht darin, einen anderen Angelplatz auszuprobieren", lästert sie.

"Ist als Ehemann geeignet"

Ganz schlecht bewertet sie ihren Ex aber dann noch nicht.

"Sam ist familienorientiert, bodenständig und für die richtige Frau absolut als Ehemann geeignet", sagt sie und wünscht Hartman viel Glück bei der Dating-Show. "Ich hoffe, er findet seine große Liebe."

Hartman: "30 Frauen wird schwer"

Hartmann freut sich auf seine neue Rolle als Frauenschwarm.

"Ich bin aufgeregt, aber auch sehr nervös", sagt er. "Ich habe schon Schwierigkeiten, ein Gespräch mit einer einzigen Frau zu führen. Jetzt mit dreißig wird das ziemlich schwer werden", lacht er.

Was braucht seine Herzensdame? "Ehrgeiz und Mitgefühl. Sie soll eigene Ziele verfolgen und dabei auch mich antreiben."