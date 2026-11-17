i Bei diesem Jubel verletzte sich Aidan Hutchinson. IMAGO/STEINSIEK.CH Bittere Aktion Kreuzbandriss beim Ronaldo-Jubel – NFL-Star fällt aus Beim Munich-Game der NFL zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots verletzte sich Detroit-Star Aidan Hutchinson schwer. Von Sport Heute 17.11.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitteres Verletzungsdrama beim NFL-Gastspiel in München! Beim deutlichen 35:10-Erfolg der Detroit Lions gegen die New England Patriots verletzte sich Lions-Star Aidan Hutchinson ausgerechnet beim Torjubel schwer. Der 26-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird laut NFL den Rest der Saison verpassen.

Die folgenschwere Szene ereignete sich nach einer gelungenen Abwehraktion. Hutchinson brachte Patriots-Quarterback Drake Maye mit einem Sack zu Boden und feierte seinen Erfolg anschließend ausgelassen. Dabei sprang der Defensive End in die Luft. Bei der Landung knickte sein rechtes Knie jedoch unglücklich ein. Sofort war klar, dass sich der Football-Star schwer verletzt hatte.

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Für Hutchinson war die Partie damit vorzeitig beendet. Eine erste MRT-Untersuchung in München bestätigte den Kreuzbandriss. Zudem besteht der Verdacht auf weitere Verletzungen im Knie. Nach der Rückkehr in die USA sollen zusätzliche Untersuchungen Klarheit über das gesamte Ausmaß bringen.

Besonders bitter: Auch sein Gegenspieler Drake Maye verletzte sich bei derselben Aktion offenbar schwer. Der Quarterback der Patriots griff sich nach dem Zusammenprall ans Bein und humpelte anschließend vom Spielfeld. Zwar konnte er den Platz noch selbstständig verlassen, wenig später verschwand er jedoch in der Kabine.

Bei den Patriots wird sogar ein Knöchelbruch befürchtet. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnte auch für den Spielmacher, der New England in der vergangenen Saison in den Super Bowl geführt hatte, die Saison vorzeitig beendet sein.

Damit wurde der klare Sieg der Lions, bei dem der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown zum Matchwinner avancierte, von gleich zwei schweren Verletzungen überschattet.