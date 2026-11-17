i Boxer Meinl vor Profi-Debüt: "Es stößt auf viel Unmut." Stefan Sachim "Die Frauen lieben es" Schönster Boxer Österreichs: "Keine Angst ums Gesicht" Boxer Marcel Meinl steigt am Samstag bei der Bounce Fightnight in Wien erstmals als Profi in den Ring. Um sein Aussehen macht er sich keine Sorgen. Von Martin Huber 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er gilt als schönster Boxer Österreichs, ist bei den Frauen beliebt und hat keine Angst vor Narben im Gesicht.

Marcel Meinl steigt am Samstag bei der Bounce Fightnight in Wien erstmals als Profi in den Ring. Nach 120 Kämpfen im olympischen Boxen schlägt der Publikumsliebling jetzt ein neues Kapitel auf.

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Im "Heute"-Interview verrät der Wiener, dass seine Rivalen ihn aufziehen, weil er "Model-Boxer" genannt wird. "Ich habe keine Angst um mein Gesicht", sagt Meinl zu "Heute". "Ich denke da im Kampf nicht daran. Ein paar Kratzer habe ich schon abbekommen. Aber Narben machen das Gesicht auch attraktiv."

"Bei den Frauen kommt das super an"

Dass er als Box-Schönling gilt, sorgt in der Szene für Gesprächsstoff. "Die anderen Boxer verarschen mich deshalb. Es stößt auf viel Unmut. Sie sehen sich auch als schönste Boxer", erzählt Meinl. "Bei den Frauen kommt das aber super an."

Am Samstag (ab 17 Uhr, Tickets gibt es hier) zählt nicht die Optik, sondern die Schlagkraft. Nach 120 olympischen Kämpfen wagt Meinl vor 2.500 Fans in der neuen Sport Arena im Wiener Prater den Sprung ins Profilager. Und der hat es in sich.

"Es ist eine andere Sportart", erklärt der 25-Jährige. Während im olympischen Boxen drei Runden zu je drei Minuten auf dem Programm stehen, geht es bei seinem Profidebüt über sechs Runden.

"Bei dreimal drei Minuten gibst du Vollgas. Jetzt ist es mehr Kopfsache und Strategie."

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Auch die Handschuhe unterscheiden sich. Zwar wiegen beide Varianten zehn Unzen, doch die Polsterung ist anders. "Beim olympischen Boxen steht die Gesundheit im Vordergrund. Bei den Profis geht es um Show", erklärt Meinl. "Beim Profi-Handschuh lachst du nicht mehr, wenn du einen Treffer kassierst."

Deshalb müsse er im Ring noch cleverer agieren. "Jeder Treffer kann entscheiden."

"Ich bin ein Kubaner"

Seinen Boxstil beschreibt Meinl mit einem ungewöhnlichen Vergleich: "Ich bin ein Manöver-Boxer. Ich reagiere, bewege mich viel. Mexikaner gehen nach vorne, die Kubaner bewegen sich. Ich bin ein Kubaner."

Doch der Techniker kann auch anders. "Ich habe bei meinem Trainer gelernt, ins Feuer zu gehen", stellt er klar.

Dass er überhaupt Boxer wurde, verdankt er einer kuriosen Kindheitsgeschichte. Als Sechsjähriger legte er im Judo los. Dort war allerdings schnell Schluss.

"Ich habe die Kinder mit sechs Jahren geschmissen. Da haben sie mich hinausgeworfen", erinnert sich Meinl.

Sein Vater überredete ihn, dass er weiter Sport betreibt. "Er wollte, dass ich nicht dick werde. Fußball und Tennis interessierten mich als Buben nicht. Dann überraschte ich alle mit dem Vorschlag Boxen."

Als Siebenjähriger trainierte er im Bounce bei den Muskelpaketen mit, bis zu drei Stunden täglich. "Der Boxsport wurde zu meinem Leben."

Ärzte hielten Augenverletzung für unheilbar

Es ging immer weiter bergauf, dann stand seine Karriere plötzlich auf der Kippe. Wegen einer schweren Augenverletzung am Augenmuskel musste Meinl ein ganzes Jahr pausieren.

"Mein Augenmuskel ging nicht ganz hoch. Es hieß, es ist nicht heilbar", erzählt er über die schwierige Zeit.

Erst eine Operation brachte die Wende. "Jetzt bin ich zurück."

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Heute gibt Meinl seine Erfahrung auch an andere weiter. Er arbeitet als Trainer im Frauen- und Managerboxen, betreut Kinder und besucht dabei auch Volksschulen.

Auch das macht ihn zum Publikumsliebling. "Ich bin mit sieben Jahren hier im Boxclub Bounce reingekommen. Ich bin bei vielen im Herzen drinnen."

Sein Erfolgsrezept außerhalb des Rings klingt einfach: "Ich habe bis jetzt keinen Blödsinn gemacht und ich werde auch keinen Blödsinn machen. Ich bin einfach lieb und nett."

Vom schönsten Boxer zum Weltmeister?

Mit dem Profi-Debüt beginnt für Meinl nun die Jagd nach Titeln. Seine Träume sind groß.

"Ich will den österreichischen Titel, dann gehe ich auf den EU-Titel los und will ich die Weltverbände attackieren."