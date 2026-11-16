i Magdalena Luggin zeigte bei der WM groß auf. GEPA pictures 156 Paraden von Luggin Sensation! Österreichs Torfrau im WM-Allstar-Team Österreichs Eishockey-Frauen schafften bei der WM den Klassenerhalt. Torfrau Selma Luggin wurde sogar ins Allstar-Team gewählt. Gold ging an die USA. Von Sport Heute 16.11.2026, 23:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weltmeisterinnen im Eishockey kommen erneut aus den USA. Der Olympia-Champion setzte sich am Montag im WM-Finale in Dänemark im Schlager gegen Kanada mit 6:2 (1:1 2:0 3:1) durch. Für die US-Damen war es der insgesamt zwölfte Titel. Bronze eroberten die Schwedinnen.

Für Österreich war das Turnier bereits nach der Vorrunde vorbei. Aber: Im Relegationsspiel gegen Japan gelang ein 2:1 nach Verlängerung – das Ziel Klassenerhalt wurde erreicht.

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Doppelten Grund zur Freude hat Torfrau Selma Luggin. Die 24-Jährige wurde überraschend ins Allstar-Team gewählt.

Die Wienerin parierte in vier Spielen insgesamt 156 von 164 auf sie abgegebene Schüsse. Mit einer Fangquote von 95,12 Prozent war die Österreicherin am Ende die Nummer eins im Turnier vor der US-Amerikanerin Aerin Frankel, die auf dem Weg zum Titel eine Fangquote von 94,92 Prozent verbuchte.

Die Österreicherinnen zeichneten sich auch durch das beste Powerplay und das zweitbeste Penalty-Killing aus. Zur besten Spielerin des Turniers wurde Verteidigerin Caroline Harvey (USA) gewählt.