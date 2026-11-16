i NFL-Export Bernhard Raimann wurde im ersten Viertel am Kopf verletzt. IMAGO/Icon Sportswire Bei wichtigem Sieg Sorgen um Raimann – trotz Spezialhelm am Kopf verletzt Die Indianapolis Colts feiern gegen Miami einen 24:22-Sieg. Bitter: Der Wiener Bernhard Raimann musste mit einer Gehirnerschütterung vom Feld. Von Sport Heute 16.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Indianapolis Colts können wieder jubeln!

Nach fünf Niederlagen in Folge feierte das NFL-Team von Österreicher Bernhard Raimann einen knappen 24:22-Heimsieg gegen die Miami Dolphins. Doch der Erfolg wurde von der Verletzung des Wieners getrübt.

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Raimann musste bereits im ersten Viertel mit einer Gehirnerschütterung vom Feld. Für den Wiener ist es schon die dritte Kopfverletzung dieser Art in seiner fünfjährigen NFL-Karriere.

Trotz Spezialhelm erneut verletzt

Der 28-jährige Left Tackle trägt in dieser Saison einen speziell gepolsterten Helm, den sogenannten "Guardian Cap". Dieser soll das Risiko von Kopfverletzungen verringern. Dennoch erwischte es den Österreicher erneut.

Nun droht Raimann auch das wichtige Division-Duell gegen die Houston Texans in der Nacht auf Freitag (2.15 Uhr MEZ) zu verpassen.

Für die Colts war der Erfolg gegen Miami erst der dritte Saisonsieg.

Favoriten feiern Siege

Auch die Spitzenteams der NFL waren am Sonntag erfolgreich. Die Buffalo Bills setzten sich bei den New York Jets mit 31:12 durch und feierten ihren achten Saisonsieg.

Die Kansas City Chiefs gewannen bei den Atlanta Falcons mit 35:13, die Jacksonville Jaguars bezwangen die Tennessee Titans mit 40:23. Beide Teams halten nun bei sieben Siegen und bleiben damit auf Play-off-Kurs.

Für Raimann steht hingegen zunächst die Gesundheit im Mittelpunkt. Ob er bereits gegen Houston wieder auf dem Feld stehen kann, ist offen.