DJ Ötzi heizte NFL-Fans ein: "Ein echtes Highlight"

Football-Fest in München! Die NFL machte am Sonntag in der mit 70.225 Fans ausverkauften Allianz Arena Station. Zu sehen war der Hit zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots.
Der Sieg ging mit 35:10 klar an die Lions, die vom deutsch-amerikanischen Wide-Receiver-Star Amon-Ra St. Brown angeführt wurden. Dem "Heimkehrer" gelangen zwei umjubelte Touchdowns.
Wermutstropfen: Detroit verlor Starverteidiger Aidan Hutchinson mit Verdacht auf eine Knieverletzung. Besonders bitter war der Umstand, dass er sich die Verletzung bei einem Jubelsprung zugezogen hat.
Auch ein Österreicher stand beim NFL-Kracher im Scheinwerferlicht: DJ Ötzi. Der Tiroler durfte seine Hits "Hey Baby" und "Sweet Caroline" auf dem Rasen zum Besten geben. Auch Tochter Lisa-Marie ließ sich das Spektakel nicht entgehen und begleitete ihren Papa nach München.
"Es war mega, ich bin noch immer geflasht. Ein echtes Highlight", schwärmte Gerry Friedle aka DJ Ötzi nach seinem Auftritt.