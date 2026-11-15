i Bernd Wiesberger GEPA pictures Premiere mit 41 Wiesberger löst nach Nervenschlacht erstmals PGA-Ticket Bernd Wiesberger jubelt trotz Rang 40 in Dubai! Der Burgenländer sichert sich das PGA-Ticket und ist 2027 neben Sepp Straka auf der US-Tour vertreten. Von Sport Heute 15.11.2026, 18:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Platz 40 beim Saisonfinale, trotzdem Grund zum Jubeln! Bernd Wiesberger sicherte sich am Sonntag in Dubai eine der zehn Spielberechtigungen für die PGA-Tour. Damit verfügt der Burgenländer künftig über die Doppelmitgliedschaft auf den beiden großen Golftouren.

Im für die Vergabe maßgebenden Race to Dubai belegte Wiesberger Rang 14. Da fünf vor ihm platzierte Spieler für die Tickets nicht infrage kamen, rückte er in der bereinigten Wertung auf Platz neun vor. Österreich hat damit 2027 neben Sepp Straka einen zweiten Spieler mit voller PGA-Tour-Karte.

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Für Wiesberger ist das eine Premiere. Er hat zwar schon 74 Turniere auf der PGA Tour gespielt, war dort aber noch nie Vollmitglied.

"Was für ein Jahr voller Höhen und Tiefen – aber im Innersten bin ich dankbar für alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu den Menschen zu kommen, die mir am meisten bedeuten", schrieb der Golfer auf Instagram.

Das PGA-Ticket ist die Belohnung für eine starke Saison. Wiesberger feierte in Schanghai seinen neunten Sieg auf der DP World Tour. Dazu kamen vier Top-Fünf-Plätze, darunter Rang vier beim Heimturnier in Kitzbühel.

Wie oft der 41-Jährige kommende Saison tatsächlich auf der PGA-Tour abschlagen wird, ist noch offen. Einen vollständigen Wechsel in die USA hatte er ursprünglich ausgeschlossen. Am wahrscheinlichsten gilt ein Pendeln zwischen den beiden Touren. Ende 2023 hatte Wiesberger die LIV-Tour verlassen und war auf die DP World Tour zurückgekehrt.