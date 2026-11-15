i Berthold (Mi.) feiert den WM-Titel 1990 mit Brehme (li.) und Klinsmann (r.). imago images/WEREK "In jeder Mannschaft Deppen" AfD setzt auf Fußball-Weltmeister in Präsidentenwahl Die AfD schickt Fußball-Weltmeister Thomas Berthold ins Rennen um das höchste Staatsamt Deutschlands. Union und SPD reagieren mit scharfer Kritik. Von Sport Heute 15.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die AfD sorgt mit ihrer Kandidatenwahl für Aufsehen: Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister Thomas Berthold soll neuer Bundespräsident werden. Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla gaben die Nominierung am Samstag auf X bekannt.

Als "Weltmeister ohne Parteibuch" sei Berthold bestens geeignet, "Bundespräsident für alle Deutschen" zu werden, erklärten die AfD-Chefs. Sie seien überzeugt, dass ihr Kandidat auch über Parteigrenzen hinweg Unterstützung finden könne.

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Berthold gehörte zu jener deutschen Nationalmannschaft, die 1990 in Italien den WM-Titel holte. Insgesamt absolvierte der Verteidiger 64 Länderspiele. In seiner Karriere stand er unter anderem bei Eintracht Frankfurt, Bayern München und dem VfB Stuttgart unter Vertrag.

In den vergangenen Jahren machte der Ex-Kicker allerdings weniger mit Fußball als mit politischen Auftritten Schlagzeilen. Während der Corona-Pandemie beteiligte er sich an Demonstrationen gegen die damaligen Schutzmaßnahmen.

AfD-Chef Chrupalla lobte Berthold ausdrücklich dafür, dass er gegen die Corona-Politik aufgestanden sei.

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SPD verspottet Ex-Fußballstar

Bei Union und SPD stößt die Nominierung auf heftige Kritik. CSU-Politiker Stephan Mayer bezeichnete Berthold gegenüber der "Rheinischen Post" zwar als herausragenden Fußballer, aber als "kein ernst zu nehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat".

Noch deutlicher wurde SPD-Politiker Dirk Wiese. Die Weltmeister von 1990 seien zwar die Helden seiner Kindheit gewesen, sagte er. Dann zitierte er den früheren Nationaltorhüter Sepp Maier: "In jeder Mannschaft haste einen Deppen."

SPD-Politiker Ralf Stegner sprach sogar von einer "Schnapsidee", sich von einer rechtsradikalen Partei für das Präsidentenamt nominieren zu lassen.

Große Chancen auf einen Einzug ins Schloss Bellevue dürfte Berthold allerdings nicht haben. Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet Anfang 2027.

Als Favoritin für seine Nachfolge gilt CSU-Politikerin Ilse Aigner. Sie wird nicht nur von der Union, sondern auch von SPD und Grünen unterstützt. Ihre Wahl am 30. Jänner gilt damit als nahezu sicher.

Aigner wäre die erste Frau an der Spitze Deutschlands. Für Weltmeister Berthold dürfte der Weg ins höchste Staatsamt hingegen deutlich schwieriger werden als jener zum WM-Titel 1990.