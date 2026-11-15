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Ex-Fußballstar Mario Basler (57) wurde zum Lebensretter
Ex-Fußballstar Mario Basler (57) wurde zum Lebensretter
IMAGO/Jan Huebner
Fußball-Legende als Held

Mario Basler wird nach schwerem Crash zum Lebensretter

Ex-Fußballstar Mario Basler (57) wurde zum Lebensretter! Nach einem Unfall reanimierte er mit weiteren Ersthelfern einen bewusstlosen Autofahrer.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 10:53
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Ex-Fußballstar Mario Basler (57) wurde auf der deutschen Autobahn A63 zum Lebensretter! Der ehemalige Nationalspieler half nach einem schweren Verkehrsunfall dabei, einen bewusstlosen Autofahrer wiederzubeleben.

Der 59-Jährige war am Freitagvormittag bei Kirchheimbolanden in Richtung Mainz unterwegs, als er offenbar einen medizinischen Notfall erlitt. Sein Wagen geriet außer Kontrolle, krachte wiederholt gegen die Mittelleitschiene und kollidierte zweimal mit dem Fahrzeug von Landrat Rainer Guth. Anschließend landete das Auto im Straßengraben.

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Ex-Fußballstar eilt sofort zur Hilfe

Basler bekam den Unfall mit und stoppte seinen Wagen. Zusammen mit Guth und dessen Fahrer holte er den bewusstlosen Lenker aus dem Fahrzeug. Die drei Männer begannen noch auf der Autobahn mit der Wiederbelebung – und konnten den 59-Jährigen erfolgreich stabilisieren.

Wie Guth gegenüber der "Rheinpfalz" berichtete, war auch er an der Rettungsaktion beteiligt. Die eintreffenden Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um den Verletzten, der mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

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Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme wurde die A63 Richtung Mainz komplett gesperrt. Warum der 59-Jährige den medizinischen Notfall erlitt, ist noch nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

red, 15.11.2026, 10:53
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