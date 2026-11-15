i Aryna Sabalenka schimpfte bei ihrer Niederlage gegen Elina Svitolina IMAGO/NurPhoto Belarussin in der Kritik "Ukrainische Schlampe!" Tennis-Superstar gibt Eklat zu Eklat bei den WTA Finals! Tennis-Star Aryna Sabalenka sorgt mit einer mutmaßlichen Beschimpfung ihrer ukrainischen Gegnerin für Empörung. Von Sport Heute 15.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Aryna Sabalenka! Die 28-jährige Belarussin hat sich nach ihrer 3:6, 6:3, 1:6-Niederlage gegen Elina Svitolina bei den WTA Finals in Indian Wells für einen verbalen Ausraster entschuldigt.

Während der Partie hatte Sabalenka auf Russisch geflucht. Laut Lippenlesern soll dabei auch die Beschimpfung "verdammte ukrainische Schlampe" gefallen sein.

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Nach dem Aufsehen um die Szene meldet sich Sabalenka auf Instagram zu Wort. "Mein Kommentar richtete sich nicht gegen Elina", stellt die Tennis-Spielerin klar. Vielmehr habe sie sich über eine kleine Gruppe von Zuschauern geärgert, die ihre Fehler lautstark und aggressiv bejubelt hätten. "In diesem Moment habe ich emotional reagiert", erklärt sie.

Dennoch räumt Sabalenka ein, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war. Sie hätte mit ihrer Frustration anders umgehen müssen, schreibt die Belarussin. "Ich entschuldige mich bei allen, die ich damit verletzt habe." Zugleich würdigt sie die Leistung ihrer Gegnerin: "Elina hat ein großartiges Match gespielt – und ich wünsche ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute."

Auch Svitolina äußert sich zu dem Vorfall. Die Ukrainerin habe erst über die sozialen Medien von Sabalenkas Entgleisung erfahren. "Ich hoffe einfach, dass unsere Begegnungen respektvoll verlaufen", sagt sie. Bei früheren Duellen habe es bereits unschöne Kommentare gegen sie im Zusammenhang mit dem Krieg in ihrer Heimat gegeben.

In Indian Wells erhält Svitolina viel Unterstützung von ukrainischen Fans. Zahlreiche Landsleute verfolgen ihre Matches mit ukrainischen Flaggen auf den Tribünen. Sportlich steht für die ehemalige WTA-Finals-Siegerin nun das Endspiel gegen die Russin Mirra Andreeva an. Der Wirbel um Sabalenkas Ausraster überschattet allerdings den Weg ins Finale.