i Haris Tabakovic verletzte sich beim Spiel gegen Schweden. GEPA pictures Bänderriss droht Salzburg bangt um Tabakovic: "Geräusch im Knie gehört" Sorge um Haris Tabakovic! Salzburgs Topstürmer verletzte sich beim 2:3 von Bosnien gegen Schweden. Es besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung. Von Sport Heute 15.11.2026, 17:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

21 Pflichtspiele, 15 Tore – Haris Tabakovic schlug bei Salzburg wie von den "Bullen" erhofft ein. Aber: Nun droht dem 32-Jährigen eine längere Zwangspause.

Der Stürmer spielte am Samstag mit Bosnien-Herzegowina in der Nations League gegen Schweden. Beim 2:3 in Solna war für den Goalgetter jedoch bereits nach 39 Minuten Schluss.

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Tabakovic musste mit Schmerzen im Knie ausgewechselt werden. Die Schilderungen von Teamchef Sergej Barbarez lassen wenig Gutes erahnen.

"Er sagt, es ist das Außenband des Knies. Wir werden die Untersuchungen abwarten müssen. Er meinte, er habe ein Geräusch gehört, als sei etwas gerissen, und dass es nicht gut aussieht."

Nachrichten, die vor allem in Salzburg nicht gut ankommen. Die Mozartstädter, die bereits acht Verletzte beklagen müssen, liegen in der Tabelle auf Rang zwei, drei Punkte hinter Rapid. Kommenden Sonntag müssen die "Bullen" zur Wiener Austria.