i GEPA pictures "Kein Renommee!" ÖFB erhöht im Stadion-Streit den Druck auf Rapid Das Nein der Rapid-Mitglieder zur U21-EM im Allianz Stadion bringt den ÖFB in Bedrängnis! Geschäftsführer Neuhold fordert eine rasche Entscheidung. Von Sport Heute 15.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um die österreichische Bewerbung für die U21-Europameisterschaft 2029! Die Mitglieder von Rapid Wien haben am Samstag mehrheitlich gegen die Austragung von EM-Spielen im Allianz Stadion gestimmt.

Brisant: Es ging um lediglich 224 zu 140 Stimmen der anwesenden Mitglieder.

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Für den ÖFB ist das ein Problem. Die Hütteldorfer Arena ist bereits Teil der offiziellen Bewerbung, die beim europäischen Fußballverband UEFA eingereicht wurde.

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Rapids Vereinsführung hatte der Nutzung des Stadions ursprünglich zugestimmt und die erforderlichen Unterlagen übermittelt. Nun haben die Mitglieder anders entschieden. "Das Ergebnis ist von uns zur Kenntnis zu nehmen", erklärt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold gegenüber der APA. Jetzt müsse geklärt werden, wie Rapid mit dem Beschluss umgehe und welche Konsequenzen sich aus der bestehenden Vereinbarung ergeben könnten.

Auch der ÖFB muss reagieren. "Wir müssen besprechen, welche Auswirkungen dieser Beschluss möglicherweise für uns hat und die UEFA informieren, dass es da ein potenzielles Thema gibt", sagt Neuhold. Die Situation sei "natürlich unerfreulich". Der Geschäftsführer drängt auf Tempo: Spätestens bis zum kommenden Wochenende müsse feststehen, ob das Rapid-Stadion Teil der Bewerbung bleibt.

Ein möglicher Rückzug wäre vor allem für das Ansehen der österreichischen Kandidatur ein Rückschlag. Zwar verlangt die UEFA lediglich sechs bis acht Spielstätten, Österreich hat insgesamt acht Arenen gemeldet.

Doch ausgerechnet das Allianz Stadion ist mit seiner Kapazität der größte vorgesehene Austragungsort und wäre damit auch ein möglicher Finalschauplatz. "Es wäre kein Renommee, wenn wir kurzfristig argumentieren müssten, dass wir ein Stadion aus der Bewerbung rausnehmen", warnt Neuhold.

Hinter dem Nein der Rapid-Mitglieder stecken vor allem Sorgen um den Block West. Die Fans befürchten, dass Anhänger anderer Nationen ihre Heimtribüne beschädigen oder verunstalten könnten. Für den ÖFB kommt der Widerstand zu einem heiklen Zeitpunkt: Bereits am 7. Dezember entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über den Gastgeber der U21-EM 2029. Österreich konkurriert dabei mit Spanien.

Die vier bis fünf Spiele würden Rapid rund 570.000 bis 720.000 Euro Gewinn durch Gastro und Miete bringen, berechnete Geschäftsführerin Daniela Bauer im "Kurier".